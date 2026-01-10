我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這場勝利不僅是林昀儒新球季的首張8強門票，更洗刷了近期對戰奧恰洛夫落敗的陰影。（圖／取自World Table Tennis flickr）

▲林昀儒擊敗奧恰洛夫在8強賽將迎戰世界排名第8的日本18歲天才少年松島輝空。（圖／取自World Table Tennis flickr）

在卡達舉行的 WTT 杜哈冠軍賽男單16強賽於全數結束。台灣桌球一哥「沉默殺手」林昀儒展現絕佳狀態，面對兩屆奧運單打銅牌、德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），僅用不到 30分鐘便以3：0橫掃對手，報了上次交手的一箭之仇，昂首晉級男單8強。林昀儒與奧恰洛夫過去交手互有勝負，此役前以6勝4負稍佔上風。首局開局林昀儒雖一度以1：3落後，但隨即進入「無敵模式」，手感發燙的正手拍連續攻破對手防線，竟不可思議地連拿10 分，以11：3搶下首局。次局林昀儒火力不減，開局便取得 9：1 的壓倒性領先，以11：5再下一城。第三局小林同學持續保持高檔演出，多次打穿奧恰洛夫的防線，最終以11：6關門成功。這場勝利不僅是他新球季的首張8強門票，更洗刷了近期對戰奧恰洛夫落敗的陰影。隨著次輪賽事結束，男單八強席位已正式底定。各國分布如下：台灣： 林昀儒。中國： 林詩棟、梁靖崑。日本： 張本智和、松島輝空。瑞典： 莫雷加德（Truls Möregårdh）。韓國： 張禹珍。法國： 費利克斯·勒布倫（Felix Lebrun）。中國隊本次表現起伏，僅有林詩棟與梁靖崑晉級，向鵬、周啟豪與陳垣宇皆遭淘汰。其中張本智和展現強大衝擊力，連斬向鵬、周啟豪，成為中國本次爭冠的最大威脅。林昀儒在8強賽將迎戰世界排名第8的日本18歲天才少年松島輝空。後者在次輪以3：0零封隊友宇田幸矢，狀態正值顛峰。不過，林昀儒在過去與松島輝空的5次交手中保持全勝（5勝0負），具備顯著的心理優勢，外界看好小林同學能延續不敗紀錄，一舉躋身4強。林詩棟 vs. 梁靖崑莫雷高德 vs. 張禹珍林昀儒 vs. 松島輝空張本智和 vs. 費利克斯·勒布倫