綜藝大哥張菲（菲哥）2018年結束節目《綜藝菲常讚》主持工作後便淡出螢光幕，移居花蓮豐濱過著半退休生活，最近一次公開露面是2023年3月替好友沈文程演唱會站台。台語歌手許志豪今（10）日凌晨分享一張和73歲張菲在公開活動上的合照，透露菲哥罕見登台亮相，大讚對方：「好親切又好好笑！」
大咖企業家80歲壽宴 張菲、葉璦菱到場祝賀
9日晚間，許志豪、康康替日月光集團二董的80歲壽宴擔任主持人，現場來賓各個是重量級，有張菲、葉璦菱、羅時豐、萬芳及姜育恆，還有80年代紅極一時的合唱團音樂磁場。曝光的照片，可見菲哥穿上以往作秀的招牌白色套裝、圓頂帽和墨鏡，站在舞台上跟眾人說笑，風采和氣場與退休前並無二致。
許志豪寫下：「根本就像做夢一樣，小時候電視上看到的大明星，我竟然有幸能與他們同台！菲哥、葉姐、大牛哥、音樂磁場、萬芳老師、姜育恆大哥，堅強的幕後團隊都是台灣電視圈的傳奇人物，真的是讓我大開眼界，而且無比榮幸！」許志豪也特別感謝康康的推薦和包容。
貼文發布後，網友紛紛留言：「哇！許久未在螢幕主持的張菲」、「卡司超強」、「天王級的明星」、「眾星聚集！哇！是偶像菲哥呢！」
張菲半退休定居花蓮 每年過年和家人圍爐
張菲好友蔡閨先前透露，之前很常跟費玉清到花蓮探望張菲，「菲哥在花蓮過得很開心、平安」，彼此偶爾會通電話。另外，菲哥兒子張少懷經紀人曾經表示，菲哥每年過年都會和跟家人一起吃年夜飯，與兒子、媳婦、孫子三代聚在一起圍爐，共享天倫之樂，而胡瓜表示，張菲退休多年不願復出，原因就是很享受愜意的生活，還沉迷在遙控飛機跟重機這兩樣興趣上。
資料來源：許志豪臉書
張菲好友蔡閨先前透露，之前很常跟費玉清到花蓮探望張菲，「菲哥在花蓮過得很開心、平安」，彼此偶爾會通電話。另外，菲哥兒子張少懷經紀人曾經表示，菲哥每年過年都會和跟家人一起吃年夜飯，與兒子、媳婦、孫子三代聚在一起圍爐，共享天倫之樂，而胡瓜表示，張菲退休多年不願復出，原因就是很享受愜意的生活，還沉迷在遙控飛機跟重機這兩樣興趣上。
