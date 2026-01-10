我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安6日拋出「營養午餐免費」政策後，引發全台縣市跟進的連鎖效應，連原本反對的台南市長黃偉哲都跟進。據了解，不僅是營養午餐免費政策，蔣萬安也同步推出另外三項教育政策改革，包含「提升班導師待遇」、「增加專責行政人力」、「擴大教師心理支持」，顯示力拚連任的蔣市府團隊已全面啟動，佈局下一階段的市政藍圖。知情人士表示，為了推動這次的政策改革，從去年9月開始，蔣萬安就親自召開多次跨局處會議，從員額、預算、校園行政程序等一一理清，蔣萬安認為這兩項政策要一起提出，主要是營養午餐不只是吃一頓飯，是平權的概念；而教育的根基在老師，所以也要同步推動老師權益改革。知情人士進一步表示，教育政策與營養午餐一同推出，目的就是為打造更好的校園學習環境，這也是蔣萬安一直以來非常重視的議題之一，當大家都把焦點放在營養午餐免費上，沒注意到教育界早已討論的沸沸揚揚。該人士表示，教育界其實對「尊師」這項政策十分有感，主因不只是現在代課老師難找，連行政職務也讓許多人避之唯恐不及，易壓垮老師的教學熱忱，形成「教師荒」，這也是蔣萬安在聽取教育界人士各項的建議後，毅然決定推動改革的原因。有鑑於此，蔣萬安在6日的市政會議中表示：「教育是台北的根基，而老師是教育的核心，目前的教學現場，導師負擔過重、行政雜務纏身，已經嚴重影響教學品質以及師生關係。」他隨後宣布推動「教育革新三箭」，並裁示具體執行方案。據了解，北市「教育三箭」第一箭為推動「導師全面減少一節課」，主張回歸教學本位，把時間還給老師，並全面調高國小、國中及高中導師費。蔣萬安認為，減去這一個小時的授課，能夠讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，進行深度對話與班級經營。對此，一位不具名現任國中導師表示，這不只有效增加彈性時間能讓導師靈活運用，提升的待遇也讓導師們感覺受到肯定，能重燃教育熱情。「教育三箭」第二箭為全面充實並增加學校「專責行政人力」，同時調高教師兼任行政工作的獎金。蔣萬安要求，希望讓老師能專注於備課與課堂，找回投入教職的初衷。一名兼任教務組長的老師表示，當前校務行政業務繁重卻苦無新增員額，許多資深老師兼任意願低、避之唯恐不及，所以通常是新進老師無奈臨危授命，在還不熟悉的校園就面臨教學跟行政兩頭燒，因此非常支持北市府有魄力加碼專責行政人力員額的作法。「教育三箭」為第三箭守護老師的心理健康，增加教師免費心理諮商的據點及次數。心理諮商的服務據點從原本的5區，擴大至全台北12個行政區，免費諮商次數上限也從原先的6至10次，全面提升到8至12次。教師荒早已是全台共同難題，據教育部統計，截至去年8月25日，也就是開學前一週，全台公立國中小共3303所學校仍缺乏1429名代理教師。北市教育界人士坦言，北市近兩年也出現正式教師招不滿的困境，迫切需要務實解套、讓更多新血願意投入教職，因此教育界肯定蔣萬安提出的「教育三箭」，準確命中當前教育現場面臨「班導身兼教學與親師溝通壓力大、大量兼行政的教師負擔過重、教師面對投訴壓力而身心俱疲」等三項痛點。知情人士還說，當全台各縣市面臨「教師荒」與「行政大逃亡」的困境，蔣萬安在持續向中央爭取教師加給的同時，也積極從市府權限內為教師解套，而教育革新的這三箭也顯示蔣市府團隊已全面啟動，佈局下一階段的市政藍圖。