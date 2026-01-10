我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅志祥（左）與歐漢聲（右）曾以「羅密歐」團體之姿一起闖蕩演藝界，卻因感情風波，已有很多年都鮮少同台。（圖／摘自微博）

▲陳顯政（左1）2024年2月過年時還曾與羅志祥（右2）和其他友人一起碰面吃飯。（圖／陳顯政臉書）

近年來台灣颳起合體風，Energy、棒棒堂男孩、F4都廣受關注，近日羅志祥被問到「台灣四大天王」是否有機會合體，他坦言難度很高，主因為缺乏代表作，但其實「台灣四大天王」羅志祥、歐漢聲、陳顯政與陳霆叡，雖然聲勢逐漸不敵後期竄起的其他偶像男團，但當年卻也是在偶像團體與唱跳風潮正盛的年代，憑藉青春形象、舞蹈實力與綜藝曝光，在學生族群中快速累積人氣，校園演出、活動商演邀約不斷。雖然聲勢未達全民等級，但在青少年圈內確實具備辨識度，也成為當年唱跳男藝人的代表之一。羅志祥最近在錄影《綜藝OK啦》時鬆口團體合體可能，「不會有人理，我有試過！我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」在演藝圈已超過30年的他，對演藝生態與明星光環的短暫更迭頗有體會，他笑認：「我們當時沒有創出很高的成績，不會有人理，像Energy有〈放手〉、F4有〈流星雨〉，那會讓人有情懷！我們的反應沒有很好。」提起「四大天王」，多數人第一時間聯想到的是香港樂壇劉德華、郭富城、張學友、黎明的黃金組合，不過在1990年代末至2000年代初，台灣演藝圈也曾流行過「台灣四大天王」的稱號，成員包括羅志祥、歐漢聲、陳顯政與陳霆叡。四人之中，羅志祥與歐漢聲的演藝生命最為延續。羅志祥後續轉戰主持界，以《娛樂百分百》打開高知名度，再回歸歌手身分，成功躍升一線；歐漢聲則以綜藝感與模仿功力站穩主持舞台，後期更將事業版圖拓展至海外，也在主持界有穩定人氣與收視保證。相較之下，陳顯政與陳霆叡的發展較為短暫，雖曾累積一定曝光與粉絲基礎，但未能在轉型關鍵期持續推出代表作，隨著市場快速更替，逐漸淡出主流視野。陳顯政搖身一變成房屋仲介大佬，開啟2家店面，還曾單月最高收入達200萬、買下千萬房和老婆結婚等，生活過得相當舒適。陳霆叡則接下家中事業「金春發牛肉老店總店」，全台共有8間店，平均年營收達405萬元，生活狀態也非常穩定，暫無復出可能。整體而言，台灣四大天王真的「有紅過」！但屬於特定時期、特定族群的紅，更多反映的是台灣綜藝與偶像產業百花齊放的年代縮影。不過即便台灣四大天王未成為長青神話，也暫無合體可能，仍在不少觀眾心中留下難忘的青春記憶。