我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院去年11月提出1.25兆國防特別預算，因藍白封殺而遲遲未能排入立院程序委員會。不過，根據國防部今（10）日送抵立法院的最新書面報告指出，考量戰時海空運輸彈藥補給不易，將持續深化友盟合作，導入技術並洽談建構「共同生產」夥伴關係，建立在地彈藥生產線，以減少對外供應依賴 。立法院外交及國防委員會下週一（12日）將邀請國防部長顧立雄，針對「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」進行專案報告，備質詢。針對國軍彈藥籌獲管道，報告指出，國軍依獲得來源、國內外產製能量、獲得期程等因 素綜合檢討，以達到滿足戰訓需求、優先國內產製 、維持國防自主能量為目標，同類彈藥以軍備局、 中科院委製為主，輔以軍購、商購手段，多元管道併行方式辦理，強化整體供應鏈體系。針對新式彈藥獲得，國防部指出，配合「愛國者三型飛彈」等執行中建案，國軍將持續接收各式新式彈藥，並同步完成庫儲、陣地設施整建、人員訓練等配套措施，完善整體後勤支援。 同時115年起配合年度預算及特別預算編列，持續籌獲M109A7自走砲等新式裝備，持續強化精準火砲、遠程精準打擊、防空及反彈道、反裝甲及無人載具等 關鍵戰力，肆應未來作戰形態，建構不對稱戰力，相關彈藥需求均已同步納入籌補規劃。在彈藥籌獲管道方面，國防部強調，以「滿足戰訓需求、優先國內產製、維持國防自主能量」為目標，同類彈藥以軍備局、中科院委製為主，輔以軍購、商購手段，採多元管道併行 。報告也指出，因應國際情勢影響，關鍵物料採購不易，針對無人機及無人艇產製所需炸藥，國防部已規劃循多元管道，建立不同獲得來源。同時，為因應戰時高消耗，亦規劃增建各類型彈藥、發射藥及炸藥產線，提高國內自主產能 。面對戰時高消耗情境，國防部則指出，考量戰時海空運輸彈藥補給不易，將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生產。目前正透過對外軍備交流管道，洽談建構「共同生產」夥伴關係，強化在地生產能力，減少對外供應依賴，提高風險因應能力 。