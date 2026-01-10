我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母合法化，民眾黨前主席柯文哲昨（9）日拜會朝野黨團尋求支持，引起外界關注。對此，媒體人黃智賢則表達反對立場，直言代孕合法化，搭配國民黨立委陳玉珍提案要在金門、馬祖成立自貿區，將來「跨國生殖醫院」可以在金門、馬祖發展跨國代孕，「大展鴻圖」，真是一條龍作業。針對代理孕母議題，黃智賢認為，該案要倉促通過，她疑慮甚深，因為，代理孕母牽涉整個社會；她說，據說，陳昭姿自認為菁英，自稱因為夫妻基因優良，必須流傳下去，卻無法懷孕太遺憾，但懷孕，以及代理孕母，不是天生人權。黃智賢指出，代理孕母牽涉想要孩子的委託方、孕母、未出生的胎兒、出生的嬰兒，跟體系龐大的仲介，這是一條分工細密的生殖產業鏈，更牽涉台灣醫療體系、健保、司法、社會福利，跟整個社會的承載力。黃智賢認為，支持代理孕母者的核心訴求，是不孕者的生育權，尊重不孕者竭盡所能爭取生育權，使用她人子宮，製造生命，滿足身欲望，也是人性，但真正的核心，卻是合法化後，子宮的必然商業化，是整個社會，要承擔所有的後果與代價。「孕母的權益、責任與義務，台灣社會想清楚了嗎?」黃智賢質疑，年輕、貧窮的女孩，在被忽悠、被剝削下去做孕母，知道面臨的風險嗎？台灣社會有多少量能，可以預防可能存在的剝削與欺壓？萬一出事，發生各種爭端，這些貧窮或者缺錢，或者一時思慮不周的女孩，要如何對抗有錢有勢的委託方跟仲介跟醫院？畢竟對方有金山銀山，有王牌律師團，甚至政治勢力，「窮女孩，只有子宮」，何況，到最後，孕母會不會是從東南亞，欺騙或綁架或拐賣「進口」來台灣的？黃智賢強調，台灣醫療在亞洲名列前茅，又有完善的健保，在跨國代孕業界，在台灣做代孕是多麼大的想望，若法條沒有委託方跟孕母，都必須是中華民國國籍，且在台灣設有戶籍多久，那外國人可以來買子宮或是賣子宮？倉促立法後，台灣是不是會變成亞洲子宮買賣聖地？會不會讓外國人群起，來台灣做生殖旅遊？黃智賢說，觀察世界各國，在代理孕母、商業代孕、跨國代孕上，曾經發生過的問題與爭議，台灣得先看看，人家因為發生的問題，而逐漸收緊，或根本禁止。她強調，台灣沒有立法禁止到美國等外國找，「台灣太小，不比美國，承受衝激的能力更小，所以，宜緩，宜慎」。黃智賢也諷刺，代孕合法化，搭配陳玉珍提案要在金門馬祖搞自貿區，將來「跨國生殖醫院」可以在金門馬祖，發展跨國代孕，大展鴻圖，真是一條龍作業；她提到，國民黨立委陳菁徽醫師有沒有利益衝突，是否整合生殖醫學這個行業的利益者，那就是她要回答與面對的問題了。