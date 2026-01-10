內政部租金查詢平台開放查詢，數據顯示新北市林口區月租金中位數達1.7萬元，竟比台北市大安區的1.23萬元高出近5000元，一舉登上「全台租金王」。顛覆認知的數據讓網友直呼「看不懂」，難道林口房價已經輾壓大安區？《NOWNEWS》記者實際進行交叉查訪，發現所謂「林口贏大安」根本是統計陷阱，一旦還原條件，大安區真實租金其實貴得嚇人。
📍重點摘要
⦁ 數據翻車？ 內政部平台首頁顯示林口租金中位數1.7萬，狠甩大安區1.23萬。
⦁ 記者實測： 設定「整層+30年內屋齡」同條件比對，大安區3.3萬完勝林口2.3萬。
⦁ 殘酷真相： 捷運信義安和站周邊新屋，每坪租金破2500元，20坪月租恐破5萬。
根據內政部平台首頁預設數據，全台租金中位數最高為林口區1.7萬元，反觀台北市最精華的大安區僅1.23萬元，信義區也僅1.35萬元。表面上看似林口租金完勝，但魔鬼其實藏在篩選條件裡。
【記者實測】同條件PK！大安區其實貴1萬
為了破解迷思，記者實際進入內政部租金查詢平台，將左側查詢欄位統一設定為「整戶（層）」、「屋齡未滿30年」且看「中位數」這三項條件。結果顯示，台北市大安區的租金中位數瞬間跳升至3萬3000元；而在相同條件下，新北林口的租金中位數則為2萬3000元。
這意味著，當我們把「鳥籠雅房」的干擾因素排除，站在同樣是「適合家庭居住的房子」基礎上比較，大安區的房租實際上比林口貴了整整1萬元，這才是符合市場認知的真實行情。
【實際查訪】想住信義安和新房？月租5萬起跳
除了內政部數據，《NOWNEWS》進一步透過台北市地政局「臺北地政雲」鎖定大安區核心、捷運「信義安和」站周邊進行實價查訪。數據顯示，該區域租金與屋齡呈高度正相關：
⦁ 5年內新成屋： 平均租金單價約 2542元/坪。
⦁ 16-30年中古屋： 平均租金單價約 2260元/坪。
⦁ 30年以上老宅： 平均租金單價約 1991元/坪。
也就是說，若想在信義安和站附近租一間20坪的新房子，每月租金預算至少要抓5萬元；即便是不滿30年的中古屋，月租也要4.5萬元起跳。這與內政部平台首頁顯示的大安區「1.23萬元」中位數，存在巨大的現實落差。
專家解密：產品結構導致「香蕉比蘋果」
對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，內政部首頁數據之所以會出現「林口王」的錯覺，主因在於「分母不同」。林口區多為新興重劃區，出租產品多為大坪數的二到三房整層住家，總價自然高。
反觀大安區與信義區，租賃市場充斥著大量的老舊公寓、頂樓加蓋以及專租給單身族的「分租雅房」。這些低總價的小坪數物件數量龐大，直接稀釋了整體租金中位數。莊思敏提醒，民眾使用平台時，務必勾選「建物型態」與「坪數」交叉比對，並搭配實價登錄單價換算，才不會被懶人包式的數字誤導。
補充來源連結：
⦁ 內政部租屋家庭支持網（查詢真實行情）： https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0106.aspx
⦁ 臺北地政雲（查詢北市詳細實價）： https://cloud.land.gov.taipei/
