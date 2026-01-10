我是廣告 請繼續往下閱讀

下屆台中市長選舉，國民黨陷入楊瓊瓔與江啟臣的「姐弟之爭」，今天包括立法院長韓國瑜、黨主席鄭麗文等人都齊聚台中，市長盧秀燕被問及對接班者看法時，表示距投票僅剩10個月，時間非常緊迫，她個人希望這個月底前有所決定，讓藍營支持者別再焦慮。她同時透露藍營內部民調顯示，不管是江啟臣或楊瓊瓔出線，「都是勝券在握」。台中市清水區玉京天公祖總廟今（10）日舉行龍柱完成大典，藍營大咖包括前後任立法院長王金平、韓國瑜，黨主席鄭麗文以及立委傅崐萁、楊瓊瓔、江啟臣等人齊聚一堂。盧秀燕典禮後受訪，被問及國民黨下屆市長提名人選遲未產生，她表示剛才在致詞時提到，希望天公祖為台中帶來好福氣，讓下任市長更好。今年市長選舉是11月底，只剩10個月左右，加上2月馬上要過農曆年，時間非常緊迫，她個人希望1月底前有所決定，讓候選人有更多時間向市民請託，藍營支持者也能安定下來，不要再為此事焦慮。綠營去年即已定調由立委何欣純參選。盧秀燕說，無論是立委楊瓊瓔或副院長江啟臣都非常優秀，且實力堅強，依目前內部民調，「不管哪一位出線都是勝券在握」，這樣的領先優勢必須繼續維持，因此市長候選人必須早日定案。