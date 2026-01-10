我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇巧慧上午赴中和枋寮市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

有意參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧日前表態，若當選新北市長，會讓國中小學生營養午餐免費，其競爭對手、民眾黨主席黃國昌則反嗆「虛偽」，質疑她當初反對修正《財政收支劃分法》，讓人感到不勝唏噓。對此，蘇巧慧今（10）日受訪時表示，營養午餐免費只是地板，不是天花板，大家應該討論如何讓孩子吃得更好、更營養。蘇巧慧上午赴中和枋寮市場掃街，被媒體問到，被黃國昌批評「虛偽」一事時表示，市府有能力就該減輕有孩童家庭的負擔，因為這些年輕的家庭，都很努力在照顧孩子長大，「只要市府有能力，就該盡力把資源提供給年輕家庭，畢竟不是每個家庭都有能力請家教、讀私塾」。蘇巧慧指出，對新北市來講，全面營養午餐免費，不是一件容易的事，若她當市長，不但要營養午餐全面免費，且要確實做到提升品質、精進供餐制度。蘇巧慧提到，她和很多團膳業者一起討論，很贊同他們的意見，免費其實只是地板，不是天花板，大家應該討論如何讓孩子吃得更好、更營養。蘇巧慧說，這次國民黨團總召傅崐萁主導的《財劃法》修法中，新版《財劃法》讓新北市的人均只剩下台北市的二分之一，甚至是從六都最低，變成了全國最低，「讓新北市民情何以堪，我們能接受嗎？當然不能」；她強調，為了孩子的權益，困難的事一定要努力地去做。在經費上，蘇巧慧表示，新北市的人口最多、孩童也最多，未來營養午餐全面免費，經費確實負擔很大，但當桃園市、台北市都做出這樣政策，「在我們共同生活圈當中，新北市的孩子，也該要有一樣的權益」。蘇巧慧也說，在她旁邊的，不管是張維倩議員、張嘉玲議員及整個新北市民進黨團，都已經用提案的方式，要求市府要在共同生活圈內提供孩子一樣的權益。蘇巧慧重申，對新北市而言，負擔當然沉重，但為了孩子的權益，要全力來做，呼籲在立法院的在野黨，能讓新北市有一個公平的《財劃法》。