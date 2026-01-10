我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一粒被質疑禿頭，女神本人親自釋疑。（圖／翻攝自Threads）

一粒2024年3月加入台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」後爆紅，人氣飛速成長，IG追蹤數至今累計42萬。一粒近日出席簽名會活動，被粉絲發現疑似地中海禿頭，髮線有「退潮」跡象，還附照片佐證，對此，女神本人親自澄清：「我用錯髮粉顏色了！祝大家頭髮茂密！」一名粉絲昨（9）日在Threads發文寫下：「一粒是不是禿了？」隨文附上一張直播的截圖，可見一粒正低頭幫粉絲的小卡簽名，鏡頭由上往下拍，一粒天靈蓋的髮際分線非常明顯，且中間看似有落髮危機，顏色偏白，髮量似乎稀疏不少。而該篇文也「釣出」一粒本尊回覆，她否認禿頭，「還沒禿，那天我用錯髮粉顏色了！祝大家頭髮茂密！」並配上笑臉的符號，原來女神使用較淺的髮粉顏色，導致乍看之下像黑色毛髮脫落。一粒的回應也讓粉絲覺得有趣，「超好笑，本人親自出面澄清」、「祝大家頭髮茂密感覺帶點情緒」、「目前看到的...只要有提到一粒的文...一粒都會出現」、「一粒禿了還是很仙」、「高情商」、「很讚的回覆！」網友曾經分享一粒半張臉長滿痘疤的高清照片，質疑她膚況差，對此，本人發文回應，感謝願意欣賞她的所有人，自知很多人認為她不配擁有這樣的關注度，「有時候我也懷疑自己，舞蹈功力比不上別人，皮膚、身材都不是完美」，但即使如此，粉絲依然給予支持，「辛苦你們了！因為我的不完美，讓你們得默默的承受眾人的指教，我會更努力，讓你們毫無顧忌的喜歡我。」當時姊姊Joy也看不下去，發文力挺妹妹一粒，「你可以不喜歡某個人，但不可以讓她失去別人了解她的機會，因為你永遠不會知道她為自己做了多少改變與努力。」文末，Joy開嗆：「酸民都給我閉嘴！」反擊一味攻擊一粒的鍵盤俠。本名：趙宜莉綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子生日：1999年4月22日年紀：26歲身高：158公分體重：約41公斤學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食感情：單身最欣賞的球員：大谷翔平