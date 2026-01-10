我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年總預算迄今尚未付委審查，朝野僵持不下，不過因擔心TPASS等攸關民生預算被卡關，傳出藍白有意先將審查部分預算，總統賴清德今（10）日指出，「如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒」。國民黨發言人、立委牛煦庭反嗆賴，氣急敗壞指責在野，不僅無助於化解僵局，反而恰恰證明自己沒有能力解決問題。牛煦庭說，賴清德應該思考，誰才是在利用民生相關預算進行情緒操作，是行政團隊「大吃法案自助餐」，才造成僵局，立法院三讀通過的法案，行政院就應依法執行，軍人加薪法案早已通過，但行政院卻遲未編列預算；相較之下，規模上兆元的軍購卻毫不遲疑。牛煦庭進一步指出，退休警消與公教人員一生奉獻國家，停砍退休待遇的法案本可簡單執行，卻因行政院拒絕依法編列預算而陷入僵局。他批評，僵局的根源在於行政團隊想「自助餐式取用法案」，而賴清德指責在野，只顯示自己缺乏解決問題的能力與格局。