冬季冷氣團接力報到，機車通勤族面臨急凍酷刑。不少人抱怨，明明戴了昂貴 GORE-TEX 防風手套，手仍凍到沒知覺，安全帽鏡片更頻繁起霧影響視線。對此，資深騎士大推一款「阿嬤級神物」，氣密性完勝萬元名牌；至於起霧困擾，免買防霧劑，抹廚房「這罐」就能秒清晰。

📍 重點摘要：
⦁    手套迷思： GORE-TEX手套為透氣恐進風，實測「橡膠洗碗手套」氣密性最強、最保暖。
⦁    除霧神技： 安全帽防霧免花錢！鏡片抹薄薄一層「洗碗精」，破壞水珠張力秒清晰。
⦁    保暖熱點： 暖暖包貼哪才有效？醫建議貼「肚臍下（關元穴）」或「後腰（命門穴）」全身熱。

▲一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，因為最近天冷，早上外出前，母親拿了一雙「防風手套」給他，豈料竟是一雙「居家清潔手套」。（圖／翻攝自爆怨公社）
騎車手凍僵？實測：洗碗手套是神物

寒風刺骨，許多騎士砸大錢買專業 GORE-TEX 等材質的防摔手套，卻發現騎車久了指尖還是冰冷。對此，許多資深機車族指出，專業手套為了透氣排汗，表布多少會有微小孔隙讓冷風灌入。反觀廚房用的「橡膠洗碗手套」，因為材質完全不透風、不透水，能徹底阻絕寒風

內行人建議，只要在裡面先戴一副棉質手套吸汗，外面再套上洗碗手套，這種「洋蔥式戴法」的保暖效果甚至完勝一雙幾千塊的專業手套，是機車保暖的高 CP 值神技。

▲騎車保暖外套,騎士,騎機車,機車,天冷,保暖。（圖／記者葉政勳攝）
▲冬天騎車手部保暖、安全帽面罩防霧很重要。（圖／記者葉政勳攝）
安全帽起霧危險！抹「這罐」秒清晰

除了手凍，冬天騎車最怕鏡片起霧。其實不用特地買安全帽防霧噴霧，只要拿出家裡的「洗碗精」就能解決。原理是洗碗精含有「界面活性劑」，能降低水珠的表面張力，讓水氣無法結成霧狀水滴，而是形成一層透明水膜。

操作方法很簡單：將少許洗碗精塗抹在面罩鏡片內側，等待乾燥後再用乾布輕輕擦拭（注意不要完全擦掉），留下的薄膜就能有效防止霧氣產生，讓視線保持清晰

▲沙拉脫,洗碗精,全聯,清潔用品（圖／記者徐銘穗攝）
▲把少許洗碗精塗抹在安全帽面罩鏡片內側，等待乾燥後再用乾布輕輕擦拭，就能形成防霧保護膜。（示意圖／記者徐銘穗攝）
暖暖包貼哪最有效？醫：貼腰部全身熱

許多人習慣把暖暖包拿在手裡搓，但騎車時雙手握手把根本無法取暖。中醫師建議，暖暖包貼哪才是關鍵。最推薦貼在肚臍下方的「關元穴（丹田）」或背後腰部的「命門穴」。這兩個部位是人體陽氣與血液循環的樞紐，只要腰腹暖了，大腦就會指令血液送往四肢，連手指腳趾都會跟著回溫，且貼在身上也比握在手裡更安全。

資料來源：機車手套討論安全帽鏡片防霧

