▲阿滴（如圖）將名稱從「阿滴英文」改為「阿滴」，社群IG、Threads也會同步改。（圖／翻攝自阿滴IG＠rayduenglish）

阿滴英文走入歷史！本人認了：新的觀眾不認識我

▲▼阿滴（如圖）是首位以知識型頻道成為百萬訂閱的YouTuber。（圖／翻攝自阿滴YouTube）

百萬YouTuber阿滴2015年開創個人頻道「阿滴英文」，初期以教學英文、語言知識等類型影片走紅，後轉為旅遊、趣味、知性型創作者，累積超過289萬人數訂閱支持，影響力十足，近日阿滴把頻道做重大更動，將名稱從「阿滴英文」改為「阿滴」，考量到頻道風格轉變，避免讓新的觀眾群困惑，因此做出決策。阿滴日前於Podcast中分享道新年計劃，思考了很久，決定將從經營11年的頻道名稱「阿滴英文」換掉，改成「阿滴」，並透露社群IG、Threads也會同步改，「讓大家點進來頻道時不會覺得很困惑！」語氣堅定。阿滴透露更換頻道名稱的原因，「真的還是會有新的觀眾不認識我，來問我說『為什麼你的頻道叫阿滴英文？』第一次看到就是我去南極，就會很困惑「為什麼我叫阿滴英文」，所以我想了想，我做了這個決定！」不過，阿滴頻道的英文名稱不會更動，維持原有的「@rayduenglish」，一方面是該項目很難改，一方面是可以當作歷史紀念，「片頭也會重新改，我們還沒做，所以可能會先沒有片頭！」將以全新型態繼續拍片。阿滴本名都省瑞，畢業於輔仁大學英國語言學系多媒體英語教學組碩士，10歲時到新加坡留學，語言能力更升，亦是首位以知識型頻道成為百萬訂閱的YouTuber，後續推出了書籍、副頻道及曾任臺灣新媒體影音創作者協會理事長，可見阿滴號召力。