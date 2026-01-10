我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍王牌投手「龍之子」徐若熙即將啟程前往日職福岡軟銀鷹，球團今（10）日於天母棒球場舉辦「DRAGON COMING」歡送會。現場氣氛離情依依，但最高潮莫過於徐若熙的隊友劉基鴻現身致詞。兩人從高中一路同隊至今，劉基鴻一句曖昧的「我們在一起快10年」，引發現場球迷尖叫；但他隨後話鋒一轉，對著好友狠心喊話：「出去了就不要回來！」身為徐若熙平鎮高中的同窗，又是一起進入味全龍打拚的戰友，劉基鴻今日帶著全隊簽名球衣現身。他一開口就讓現場氣氛沸騰：「我跟徐若熙從高中到職業，『在一起』快10年」此話一出，現場龍迷瞬間爆出歡呼與笑聲，見證這對投打雙星的深厚情誼。劉基鴻坦言，面對徐若熙即將旅日，自己比在場任何人都還要不捨，「今天老天爺給他這麼溫暖的天氣來祝福他，我很驕傲我同學這麼強！」回顧徐若熙歷經的手術與漫長復健，劉基鴻感性表示：「老天給他一次次考驗，他也一次次突破挑戰，讓自己越來越好。」看著好友從病痛中浴火重生，如今以3年1500萬美元(約新台幣4.7億元)身價挑戰日職殿堂，劉基鴻給予祝福，「旅日只是開始，後面還有更高的殿堂等著他去挑戰。」致詞尾聲，劉基鴻給出了最「狠心」但也最真摯的祝福，他對著徐若熙說：「帶著我們的祝福繼續向前，我們相信你可以的，出去了就不要回來！」徐若熙隨後也回應，感謝隊友與球迷一路支持，「不管在哪，我都會把自己備戰好，讓大家看到我都是最好的狀態。」