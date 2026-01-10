我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市昨天晚間驚傳離奇廁所產死胎事件，一名30多歲女性昨（9）日就醫途中肚子痛，向位於橋頭區的甲圍消防分隊借廁所，沒想到竟在廁所產下一具約16周大的胎兒，消防人員察覺異狀後緊急現場處置，隨後將她送醫，然而胎兒已明顯死亡，詳細經過及原因，仍待進一步釐清。據了解，昨天晚間10時許，這名小腹隆起的女子向值班消防人員表示，因身體不適正要前往醫院就醫，但途中經過消防分隊時，實在忍不住，想借用廁所，怎料女子進入廁所後許久未出，被發現產下一名胎兒。胎兒僅16週大，已經明顯死亡，消防隊員發現後緊急協助將女子送往醫院，警方獲報後調查，依程序報請橋頭地檢署依法相驗，同時通報社會局進行後續關懷與必要協助。警方指出，全案後續將依程序報請橋頭地檢署依法相驗以確認胎兒死亡原因及相關責任歸屬，同時警方也已依規定通報高雄市社會局，啟動後續關懷機制並提供必要協助。