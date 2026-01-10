我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若熙（右）露出招牌靦腆笑容，向球迷解釋自己其實是「內向社恐」而非耍大牌，希望能獲得大家諒解。（圖／記者林柏年攝）

▲即將展開旅日生涯，徐若熙表示離台前只想和家人好好吃頓飯。（圖／記者林柏年攝）

「只要心沒有死，身體就會跟隨。」這是味全龍王牌投手徐若熙，在赴日前的最後一場公開活動中，留給台灣球迷最感動的一句話。味全龍球團今（10）日於天母棒球場舉辦「DRAGON COMING」歡送會，吸引百名龍迷到場送別。即將披上福岡軟銀鷹18號戰袍的徐若熙，面對日職更嚴苛的「魔鬼賽程」，他霸氣回應：「目標是站穩日職舞台。」徐若熙以3年總值1500萬美元(約新台幣4.7億元)的頂級合約加盟軟銀，但隨之而來的是巨大考驗。軟銀監督小久保裕紀日前透露，新球季先發輪值可能採取大聯盟式的「投1休5（中5日）」，這對在中職生涯僅有5次中5日經驗的徐若熙來說，無疑是最大挑戰。面對記者犀利提問，徐若熙沒有迴避，反而眼睛一亮直呼：「好問題！」他展現出強大的鬥志，「不管挑戰多艱難，我還是要把眼前的事情做到最好。只要教練喊到我的名字，我隨時都可以做出貢獻幫助球隊，目標就是讓自己站穩日職舞台。」回首過去職棒生涯有一半時間在與傷痛搏鬥，徐若熙感性地說，低潮常發生在選手身上，走出低潮的重點不是糾結為何受傷，而是如何突破，並說出金句：「只要心沒有死，身體就會跟隨。」除了嚴肅的競技話題，徐若熙也難得展現私下靦腆的一面。過去偶爾有球迷誤以為他「高冷」，徐若熙今日首度公開澄清：「其實我比較內向，不是故意逃避球迷，而是看到那麼人我會害羞。」他坦言自己不善言辭，但球迷的一路支持他都看在眼裡，「不管成績好壞，大家都在為我們加油，我都感受得到。」談到未來的日本生活，徐若熙透露球團已安排妥當，老婆與小孩也將一同前往福岡，成為他在異鄉打拚的最大後盾，「日文還沒開始學，訓練計畫會按照自己步調走。」而當被問到離開台灣前，最想做的一件事是什麼？徐若熙給出的答案卻平凡得令人動容：「只想待在家，跟家人好好吃一頓飯，迎接接下來的挑戰。」