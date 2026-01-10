我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏應充在台上細數徐若熙復健的艱辛過程，透露曾親自請託醫生「好好照顧若熙」，展現對子弟兵的重視。（圖／記者林柏年攝）

▲從養傷674天到與日職軟銀簽下3億台幣合約，徐若熙感謝球團與球迷的不離不棄，誓言帶著大家的祝福征戰日職。（圖／記者林柏年攝）

味全龍王牌投手徐若熙以3年1500萬美元(約新台幣4.7億元)鉅約加盟日職軟銀鷹，但在風光簽約的背後，卻是一段長達674天的漫長黑暗期。今（10）日歡送會上，味全龍創辦人「三董」魏應充與徐若熙深情擁抱，並首度揭露當年為了救回這隻手臂，親自致電名醫請託的內幕，讓現場球迷動容不已。「徐若熙加入棒球運動，從平鎮高中首次手術，到進入味全休息了整整674天...」魏應充在致詞時如數家珍地回顧徐若熙的傷病史，語氣中充滿不捨。他透露，當年徐若熙手肘出狀況時，球團並未選擇放棄，而是尋求最高規格的醫療協助。魏應充首度證實，當年是透過與大林慈濟醫院成立「高功能運動醫學中心」，全力支援徐若熙的手術與復健，「我跟主任一一叮嚀，希望好好照顧若熙。」魏應充回憶，當時他對著醫療團隊說的一句話：「希望能讓他回到職業舞台，好好的為台灣棒球效力。」正是這份老闆的關懷，支撐著徐若熙走過那段看不見未來的日子。面對老闆的知遇之恩，徐若熙在台上也罕見吐露心聲。他坦言，職棒生涯這6年來，「有一半的時間，我自己過得很痛苦，因為一直受傷。」對於一位天才投手而言，看著隊友在場上發光發熱，自己卻只能在復健室面對牆壁，那種心理折磨非外人能想像。「這674天其實非常難熬。」徐若熙說，但他始終抱持著一個信念：「只要心沒有死，身體就會跟隨。」正是這股不服輸的意志力，加上球團無條件的後勤支援，讓他一步步爬回投手丘，最終成為宰制中職的王牌。回顧徐若熙的數據，從空白的「消失674天」，到如今簽下台灣棒球史上旅外最高總值的1500萬美元合約，這無疑是味全龍重返中職後最成功、也最感人的一次投資。魏應充感性地說，看到徐若熙即將前往日職發展，心裡百般不捨，但也與有榮焉，「味全龍是他永遠的家，希望他在軟銀發展能夠跟上世界級球員，為台灣棒球發展盡一份心力。」