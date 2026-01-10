我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不分區立委「2年條款」引起外界關注，民眾黨立委陳昭姿則稱，代理孕母法案三讀後她就會請辭立委，但因她同時也是「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的共同主席，一旦辭職，台灣恐失去會員資格。對此，擔任共同主席的民進黨立委范雲今（10）日表示，感謝陳昭姿的參與，民眾黨有立委也認同、願意參與，希望不管是哪一位民眾黨主席，都能一起為了國家利益，支持台灣透過IPAC在國際上發聲。由於要取得IPAC資格，需要「執政黨」與「主要在野黨」同時申請加入，而國民黨歷年來未有人加入，在陳昭姿與范雲擔任共同主席後，台灣也加入IPAC，因此陳若卸下立委身分，台灣可能失去其職格；民眾黨前主席柯文哲昨則稱，副總統蕭美琴能到歐洲議會去演講，是因為陳昭姿幫忙、願意去連署，陳昭姿讓民進黨政府有機會到國際上去，但民進黨回報陳昭姿的是「再踹她一腳」。對此，范雲受訪時表示，她參與IPAC不是為了個人或民進黨的利益，而是為了台灣、為了國家。范雲提到，感謝陳昭姿參與IPAC，她也一直提到，不管是過去或現在，民眾黨都有其他立委認同、也願意參與，希望不管是哪一位民眾黨主席，都能一起為了國家的利益，支持台灣繼續透過IPAC在國際上發聲。