我是廣告 請繼續往下閱讀

「龍之子」徐若熙正式以3年總值最高1500萬美元(約新台幣4.7億元)的天價合約加盟福岡軟銀鷹(Fukuoka SoftBank Hawks)，母隊味全龍特別在今(10)日於天母棒球場舉辦盛大的「旅外球迷歡送會」。現場氣氛溫馨感人，但一段來自日本的驚喜影片卻瞬間點燃戰火。效力於北海道日本火腿鬥士的學長古林睿煬透過鏡頭霸氣宣示：「這是我最後一次給你祝福，下次見面，我們就是敵人。」比徐若熙大一屆的古林睿煬，在影片中回憶起兩人在平鎮高中的初次相遇。他笑說，當時的徐若熙身材單薄瘦小，原本還是以野手身份發展。沒想到徐若熙一轉換跑道站上投手丘，那個天賦立刻震驚全場，「我當時心想，這個人怎麼這麼強？動作協調性好得驚人，一練投就讓人眼睛一亮。」談及兩人印象最深的交手，話題自然回到了2021年的花蓮戰役。古林睿煬表示，那是外界第一次、也是唯一一次將兩人同場比較，「大家都在討論我們，那也是我們唯一一次同場較勁，所以我對那場比賽印象非常深刻。」事實上，這兩位新生代王牌在中職曾於2021年4月27日、9月19日在花蓮兩度同場先發。當時承擔兩敗的徐若熙也曾不甘心地透露：「我記得很清楚，我輸了兩次！」這段良性競爭的過往，如今將延伸至日本職棒的太平洋聯盟。如今兩人即將在更高的日職殿堂(NPB)重逢，分屬軟銀與火腿兩支同聯盟勁旅，對決機會大增。古林睿煬在影片末尾展現「先禮後兵」的霸氣，向這位昔日學弟下達戰帖：「恭喜你真的進軍更高層級的聯盟，但這是我最後一次祝福你，之後遇到，我們就是對手。我先不說太多了，再見，掰掰！」