民眾黨前主席柯文哲近來積極奔走，盼協助民眾黨立委陳昭姿完成「代理孕母」合法化。不過民進黨立委林淑芬點名國民黨立委陳菁徽，是人工生殖領域的醫師，在立法院審查相關法案時，難道都不用利益迴避？陳菁徽今（10）日聲明，批立院衛環委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，她即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查。陳菁徽指出，2025年台灣出生人口再創新低，僅10萬7812人，少子女化國安危機持續加劇，未來注定動搖國家根本。這個朝野不可迴避的議題，應當思考各種解決方法，挽救少子女化，守護台灣未來。她援引總統府資政、台灣生殖醫學權威、醫師李茂盛觀點，納入代理孕母的《人工生殖法》若通過，預測可微幅增加生育率約3%，多少能挽救少子化危機。陳菁徽強調，代理孕母制度，涉及專業的醫療議題，也涵蓋倫理、社會、權利保障等面向。台灣是一個法治健全，執法嚴格的國家，任何侵害他人權益，構成傷害事實的情況，都應有法可管，有責可咎。陳菁徽也表示，代理孕母議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有可能凝聚共識，走出一條符合民意的道路。然考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，「為讓討論回歸理智，避免節外生枝，本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查，也呼籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論。」