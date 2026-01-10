我是廣告 請繼續往下閱讀

傳聞停辦10年的國共論壇將農曆年前正式恢復，外界質疑此舉是為鋪陳所謂「鄭習會」提前試水溫。國民黨主席鄭麗文今天在台中受訪時強調，國民黨與對岸的交流對話非常暢通，「鄭習會」不會秘密進行，只要有具體結論，一定會在一時間報告，目前溝通進度聚焦在重要的前瞻性議題，包括零碳社會、氣候變遷、節能減碳、少子化、AI運用、能源問題、觀光旅遊及台商問題等。媒體報導，已停辦10年的國共論壇傳將正式恢復，時間訂於1月27至29日在北京舉行，代表團將全程由副主席蕭旭岑帶隊。外界質疑此舉是為鋪陳「鄭習會」試水溫，鄭麗文今（10）日赴台中出席黨員Reset拓點計畫時受訪，笑稱「幫我編很多故事、很多行程、做很多聯想，其實大可不必。」鄭麗文說，自己擔任黨主席後，與對岸的交流、對話溝通「目前感覺是非常的暢通的」，她感受到對岸相對釋出誠意跟善意。至於大家非常關心的「鄭習會」，時間地點只要有具體結論，一定第一時間透過記者會來報告，絕不會秘密進行。她表示目前雙方溝通進度在對兩岸及國際社會、人類都非常重要的重大議題上，譬如零碳社會、氣候變遷、節能減碳、防災、大健康問題如何與AI結合，彼此可以相互學習，國民黨的智庫一直在積極地做功課，希望未來也能與對岸最先進的這些單位進行交流。此外，台灣一直深受能源問題所苦、產品是否有綠色通道銷往中國，還有兩岸交流受阻，台灣的旅遊觀光業面臨嚴重困境，以及台商在中國遇到種種問題希望得到國民黨協助等，都是努力的目標。