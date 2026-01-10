我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍今(10)日於天母棒球場舉辦王牌投手徐若熙的旅外歡送會，場面溫馨。不過場外的話題同樣火熱，針對近期傳得沸沸揚揚的洋將補強與「228條款」爭議，龍隊領隊丁仲緯在受訪時說明，除了證實正在接洽前樂天桃猿強投魔神樂(Marcelo Martinez)外，也宣布前樂天總教練古久保健二將在春訓開訓時加入教練團。今日上午，台鋼雄鷹開訓典禮，總教練洪一中意外爆料，球隊已簽下前富邦悍將洋投布坎南(Buchanan)。由於目前尚未過2月28日(原球團優先議約期)，此舉引發是否違反聯盟「228條款」的熱烈討論。針對這起洋將挖角爭議，丁仲緯表示，對聯盟後續的處理方式抱持信心，相信聯盟能在既有規範與整體環境考量下，做出合適的判斷。他也指出，隨著職棒生態不斷變化，相關規章確實有持續檢視與調整的空間。對於制度面條文的細節，他認為未來仍有討論餘地，味全龍將以開放態度參與相關討論，期待各球團能共同交換意見，找出更符合中華職棒現況的作法，讓整體制度更加健全。為了備戰新球季，各隊洋將補強動作頻頻。外界盛傳味全龍有意網羅前樂天桃猿的王牌左投魔神樂，對此丁仲緯並不諱言，大方證實雙方確實正在進行接觸。所謂的「228條款」正式名稱為「外籍球員優先議約權限制」。其歷史背景可追溯至2018年，當時因賽格威（Zack Segovia）等洋將引發的違規接觸風波，聯盟遂訂定規章，也就是第17章第96條:「外籍球員於同一年度不得轉隊，年度合約期滿或中途解約者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。」另外，為增加挖角難度，跳槽洋將在3月10日前不得參加新球團春訓或相關活動。 若有證據證明違規接觸，將處以罰款。