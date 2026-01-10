塔羅牌老師艾菲爾表示，2026、馬年1月火星、金星合相，加上彗星能量擾動，象徵財富意識全面轉向，未來45天是野心與行動同步放大的關鍵期。當中天蠍座、金牛座、雙子座、處女座等4星座在此時將明顯感受到企圖心被喚醒，判斷力與行動力同步放大，原本限制自己的金錢觀逐步鬆綁，內心開始建立「值得擁有更多」的確定感，財富不再只是數字，而是支撐人生藍圖的動能。請同時參考太陽與上升星座。
1月金火合相、彗星擾動！45天內「4生肖」吸金致富
🟡天蠍座：直覺入金、暗財湧動
對天蠍座而言，這段時間彷彿被賦予一種穿透市場迷霧的能力。金星與火星的交會，放大了你對風險與數據的直覺反應，讓你在眾人遲疑時，已經看見關鍵縫隙，財富並非來自勞力付出，而是源於極為精準的判斷力。也許是在深夜翻閱報表，或觀察某項被忽略的制度細節時，你突然捕捉到關於保險、稅務、分配或資源整合的關鍵利益點。
這是一個適合長線佈局的時刻，你開始思考如何放大既有資源，而非零碎嘗試。只要願意放下過度防備，信任內在雷達，當你感覺某個計畫「對了」，往往正是機會敲門，此時偏財能量強勁，果斷行動，有望在低調中累積可觀成果。
🟡金牛座：身價鍍金、實力變現
長期穩紮穩打的金牛座，在2026年開年終於迎來被看見的時刻，守護星金星與火星合相，讓你的專業與耐力被聚光燈放大。在職場或合作關係中，你過去累積的技術與經驗，可能因一次關鍵表現而被高度肯定。
無論是專案成果、臨危受命，或是長期合作的回報，對方開始意識到你的不可取代性，這正是重新談條件、調整報酬的最佳窗口。你將從被動等待，轉為主動選擇，無論是獵頭邀約或客戶加碼，都是對你市場價值的回應。
請正視自身身價，不必因保守而自我折價。當你清楚說出期待的數字，環境反而更容易配合，這是一場建立尊嚴的價值兌現期。
🟡雙子座：點石成金、點子變現
雙子座的財富動能在彗星能量催化下進入高速運轉，你靈活跳躍的思考方式，在這個月份成為最具變現潛力的資產。許多機會並非來自正式提案，而是藏在聊天、社群互動或隨口的想法中，一句玩笑式的建議、一個產品優化的靈感，可能意外引起對方興趣，進而轉化為合作可能。
這類結合資訊、溝通與彈性的「斜槓收入」將逐漸成形，建議你隨時記錄靈感，避免讓創意流失。你會發現，腦中不斷流轉的不是雜訊，而是尚未開採的資源。在接下來45天，透過人際網絡與資訊差操作，極可能開啟新的副收入管道，讓金錢以多元、流動的方式進帳。
🟡處女座：精准控金、轉虧為盈
處女座在這波財富能量中展現出高度理性的一面。當外界追逐高報酬時，你反而從彗星帶來的警醒中，啟動嚴密的財務檢視機制，你開始理解，真正的成長往往來自有效止損。一次對帳單的全面盤點，讓你發現長期被忽略的自動扣款、不必要的社交支出與情緒型消費，並果斷切割。
這不只是節流，而是重新奪回生活與金錢的主導權，當資源不再被消耗，你的財務結構逐漸穩定，投資判斷也隨之清晰，資金能更精準地流向具備長期效益的項目。這是一場靠紀律與細節逆轉局勢的過程，累積雖慢，卻極為扎實。
資料來源：塔羅牌老師艾菲爾
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
