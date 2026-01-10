我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐陽娣娣（左）歌唱表現被批評，劉宇寧（右）馬上出面幫她說話。（圖／微博@有歌第二季）

36歲中國男星劉宇寧，近期因陸劇《折腰》而引發高度討論。不只當演員，就連歌手都有好成績的他，近日登上陸綜《有歌》第二季，與歐陽娣娣搭檔合唱，不料唱完後，歐陽娣娣被評審批評唱得很差，還直呼「特別災難的演出」，整個場面瞬間變得超尷尬，一旁劉宇寧立刻出面緩頰「倒也不至於」，為歐陽娣娣發聲，超暖護短行為，讓粉絲都大讚他實在太溫柔。劉宇寧與歐陽娣娣唱完後，評審直接對歐陽娣娣的表現作出批評，「娣娣妳唱得很差」，歐陽娣娣一開始想用笑化解尷尬，笑說：「是，確實挺差，怎麼辦呢？」評審點出歐陽娣娣的問題後，再度批評：「這是一個特別災難的演出」，場面一度超尷尬，劉宇寧馬上出面幫歐陽娣娣發聲，「倒也不至於，哥」。而劉宇寧保有分寸感，不否認評審、也適時鼓勵歐陽娣娣的行為，也引發外界大讚，「劉宇寧大哥哥好溫暖」、「劉宇寧好溫柔」、「就是喜歡劉宇寧這種體面的護短」、「根本是分寸感的教科書」等。劉宇寧出道前在丹東老街以「摩登兄弟」主唱身分進行街頭直播，憑藉略帶沙啞的煙燻嗓音與驚人的現場感染力，在短短3個月內瘋漲千萬粉絲，成為網紅轉型藝人的最成功典範。然而，劉宇寧在站穩歌手身分後，又轉戰演員，憑藉《長歌行》中的皓都一角一砲而紅，展現了絲毫不遜於科班演員的細膩演技，隨後在《一念關山》等大劇中坐穩男主角地位。而近期，他又以與宋祖兒主演的《折腰》再度爆紅，完美展現精湛演技，並成功撕掉了「古偶醜男」的標籤。