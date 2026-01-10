我是廣告 請繼續往下閱讀

在野黨昨天再次杯葛軍事採購國防預算，傳出是為「鄭習會」鋪路，國民黨主席鄭麗文今忍不住喊「又來了」！她強調民進黨只要下架台獨黨綱、回歸九二共識，相信可以緩和兵凶戰危的局勢、兩岸展開對話與交流，而不是像現在百般阻撓兩岸和平，甚至透過謊言造謠扯後腿，「這真的非常有失他們的格調」。鄭麗文今（10）日赴台中市黨部出席「黨員Reset拓點計畫」，媒體問及有國安官員放話，指在野黨昨天再次杯葛軍事採購國防預算，傳出是為「鄭習會」鋪路。鄭麗文忍不住喊「同樣的招數又來了！我覺得很遺憾啦！」她指出國安會應該積極的去尋求解決兩岸問題的辦法，而不是製造謠言、說風涼話、扯後腿，「國家安全會議，不要變成國家不安會議」、「國安會請不要變成造謠中心，這並不是他們的職責所在」。鄭麗文說，前總統馬英九8年的執政已經證明，兩岸對話交流一點都不困難。她擔任黨主席後只不過重申九二共識、反對台獨，立刻感受到對岸期待在這兩項基礎上，緩和兩岸兵凶戰危的局勢，進行積極的對話與交流。她認為台灣人與國際社會都高度期待局勢緩和、兩岸和平，其實只要下架台獨黨綱、回歸九二共識，民進黨也做得到與對岸溝通，可惜民進黨、國安會、綠營側翼只會不斷製造謠言、抹紅、唱衰兩岸可能展開的融冰對話和交流、「當家的百般阻撓，甚至透過謊言造謠扯後腿，這真的非常的有失他們的格調」。