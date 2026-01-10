我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹今（10）日展開2026年球季春訓，總教練洪一中卻意外在致詞時「暴雷」，透露球隊有意補強去年效力富邦悍將的美國籍右投布坎南（David Buchanan），引起外界議論，並隨後演變成對於「228條款存廢」的討論。而事實上，此事在台鋼內部也沒人知道，洪總算是「脫稿演出」，因此當時在他身後的吳念庭、王柏融，也露出驚訝的笑容。洪一中在今天開訓儀式上受訪時，首先感謝球團用心，同時期待新賽季表現，「我們剛剛也介紹補進了王維中、賴智垣、黃子鵬、劉時豪，還有一個洋將布坎南。由於布坎南還是未公布消息，因此當時吳念庭露出疑惑表情，並且很快轉頭問王柏融此事，兩人聊一聊露出笑容，並探頭看向遠方，隨後笑得更開心了，似乎突然了解了什麼。之後洪一中下來後，兩位子弟兵也向他問剛剛的致詞，似乎是告訴總教練：「還沒公佈啦！」對此，吳念庭受訪時解釋說：「還沒公佈吧？反應是這樣，應該大家都是這樣吧？我們也是剛剛才知道。」隨後吳念庭也確認自己當然是和洪總在確認這件事，由於聯盟有228條款存在，因此富邦悍將之後也發聲明表示驚訝，台鋼球團也對此道歉。聯盟則開始進行調查，若確認將進行懲處。