一名30多歲女性昨（9）日就醫途中肚子痛，向位於橋頭區的甲圍消防分隊借廁所，沒想到竟在廁所產下一具約16周大的胎兒，消防人員察覺異狀後緊急現場處置，隨後將她送醫，然而胎兒已明顯死亡。孩子的爸爸前往殯儀館配合檢方相驗，也不禁哽咽說到這已經是太太第二胎流產，詳細事件真相及胎兒死因仍待檢警調查釐清。據了解，昨天晚間10時許，這名小腹隆起的女子向值班消防人員表示，因身體不適正要前往醫院就醫，但途中經過消防分隊時，實在忍不住，想借用廁所，怎料女子進入廁所後許久未出，被發現產下一名胎兒，由於僅16週大，已經明顯死亡，消防隊員發現後緊急協助將女子送往醫院。女子的丈夫得知消息難過表示，太太當時覺得肚子痛，感覺有東西要流出來，剛好經過消防局才借用廁所。丈夫說著說著不禁哽咽表示，太太已經不是第一次流產，這是第二次了。目前全案由岡山分局採證之後，報請橋頭地檢署依法相驗，查明胎兒死因；另外，警方也依規定通報社會局，啟動後續關懷機制並提供必要協助。