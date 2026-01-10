大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署下午4點31分發布低溫特報，有10度以下氣溫發生機率。今（10日）晚至明（11日）上午北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
⚠️低溫特報
📍影響時間：10日晚上至11日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
氣象署預報指出，今天（10日）白天氣溫稍回升，預測北部及宜蘭高溫約19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大，早晚外出請注意保暖，而晚起大陸冷氣團又將南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。
至於天氣方面，西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，但要留意下半天起東北風增強，中層雲量也增多，西半部山區水氣亦逐漸增加，有零星降雨的機率，若水氣與氣溫配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或下冰霰的機率，前往山區的朋友務必注意安全。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：10日晚上至11日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
至於天氣方面，西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，但要留意下半天起東北風增強，中層雲量也增多，西半部山區水氣亦逐漸增加，有零星降雨的機率，若水氣與氣溫配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或下冰霰的機率，前往山區的朋友務必注意安全。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署