根據OpenAI統計，每週有高達 2.3 億人狂問健康問題，讓OpenAI推出「ChatGPT 健康」模型。這項全新獨立模型不僅能串接 Apple Health 與電子病歷，幫助用戶秒懂健檢紅字，如果有在打瘦瘦針，也能詢問該怎麼吃、如何規劃運動等。官方強調數據不用於訓練模型，主要是協助用戶解讀健檢報告、規劃運動飲食，甚至為看診做準備。
全球每週 2.3 億人問 AI 健康問題 專屬空間應運而生
OpenAI指出，健康諮詢早已是ChatGPT最常見的用途之一，全球每週有超過2.3 億人透過ChatGPT詢問健康與身心福祉相關問題。然而，現代人的健康資訊往往分散在各種入口網站、PDF 文件、穿戴式裝置與手寫筆記中，難以整合，有鑑於此「ChatGPT 健康」被設計為一個專屬的獨立空間。用戶可以在此安全地連結個人的醫療紀錄與健康管理應用程式，讓AI的回應能基於個人的實際健康狀況，而非僅是泛泛而談的網路資訊。
強大整合功能：Apple Health、電子病歷一鍵串接
新功能的亮點在於強大的整合能力，根據官方說明，ChatGPT 健康允許用戶匯入電子病歷，並支援連結多款熱門健康應用程式，包括 Apple「健康」、提供血液檢測解析等。用戶可以詢問像是：「我的膽固醇狀況？」、「幫我整理最新的血液檢查與家庭醫師討論」，或是請AI根據目前打得瘦瘦針規劃每週餐點。此外，該功能甚至整合了Peloton推薦運動課程，以及 Instacart 將飲食計畫轉為購物清單，打造一條龍的健康管理體驗。
數據不用於訓練模型
涉及敏感的健康個資，安全性是用戶最關心的議題。OpenAI 強調，ChatGPT 健康在設計上採取了多層防護措施：
1. 獨立空間與記憶：健康對話與檔案會與其他ChatGPT 對話完全隔離。雖然用戶可在歷史紀錄中查看，但健康數據不會回流至主要聊天空間。
2. 數據不訓練模型：在ChatGPT 健康中的所有對話，不會被用於訓練 OpenAI 的基礎模型。
3. 嚴格加密與權限控管：採用專用的加密機制，用戶可隨時切斷應用程式連結，一旦解除，AI便會立即失去存取權限。
與全球260位醫師聯手打造 強調「輔助」非「取代」
為了確保資訊的準確性與安全性，OpenAI 在過去兩年與來自60個國家、超過260 位執業醫師密切合作，並利用名為「HealthBench」的臨床標準框架來評估模型表現。官方特別聲明，ChatGPT 健康的設計宗旨是「輔助臨床照護，而非取代醫療專業」。不用於診斷或治療，而是幫助用戶在看診前整理資訊、理解專業術語，讓醫病溝通更有效率。
目前「ChatGPT 健康」已開放用戶加入等候名單，首波將邀請小部分早期使用者進行體驗，並計畫在未來幾週內逐步向網頁版與iOS用戶擴大開放。
資料來源：ChatGPT 健康
