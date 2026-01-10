我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部長林佳龍日前主持「外交部專業獎章、服務獎章及下半年工作績優人員頒獎及表揚典禮」，今（10）日透過社群平台表示，外交部就像一個大家庭，因緣分相聚、為國家共同打拼；他始終珍惜這份情誼與緣分，也珍惜與同仁並肩努力的每一段時光，並向長年為國付出、即將榮退的資深同仁，以及持續在第一線奮鬥的外交尖兵致上誠摯謝意。林佳龍指出，外交部每年於年初及年中頒發外交專業獎章與服務獎章，向即將榮退的資深同仁致上最誠摯的敬意。「這對許多外交官而言，是一生一次的榮耀時刻」，林佳龍說，因此他總會特別預留時間親自出席頒獎典禮，向同仁表達國家對其長年付出的珍惜與感謝，感謝他們將最寶貴的歲月都留給台灣。林佳龍表示，每一面獎章的背後，都是一段堅苦卓絕的旅程，代表著長年累月的承擔，是在風雨中淬鍊而成的璀璨光芒。他也強調，台灣外交向來充滿挑戰，但國家非常幸運，擁有一群一心為國、默默扛起責任與守候的外交尖兵，在逆風中支撐台灣一步步走向世界。林佳龍說，退休不是終點，而是另一段精彩人生旅程的起點，「外交部永遠是各位的家，歡迎常回來走走」。他也誠摯期待外交前輩們能將珍貴的所見所聞整理成書，讓無價的經驗與精神得以繼續傳承，照亮後輩前進的道路，並為國家留下珍貴的外交史料。林佳龍指出，外交的經驗傳承是一代接一代，如同火炬相襲，高舉不墜。他也特別肯定經過遴選、獲得「績優人員」肯定的 20 位同仁，感謝他們將外交視為一生的志業，願意在第一線扛起國家的立場與尊嚴。他表示，每一次出訪與會議中，都能從同仁青春的朝氣與堅毅的眼神，看見台灣外交的希望；即使挑戰依舊存在，但相信隨著國際情勢變化，台灣所擁有的機會也將更加無限與寬廣。林佳龍最後表示，外交是社會的黏著劑，也是整合國內外力量的平台；「用外交團結國家、團結人民是我內心的期待」，讓「人人都是外交官」不只是一句口號，而是全民共同實踐的方法與目標。他並再次感謝所有退休與在職的全體外交同仁，在看得見與看不見的地方，為台灣守住尊嚴、拓展友誼、累積信任，「只要台灣勇敢自信，世界必將與台灣並肩同行」。