▲呈祥保經董事長黃奕綱擔任開球嘉賓與雙方球員代表共同完成開球儀式。（圖／記者陳美嘉翻攝）

高雄全家海神職業籃球隊今（10）日在主場高雄巨蛋迎來了一位「重量級新秀」加盟，國內知名保險經紀人公司「呈祥保經」宣布與高雄全家海神深化合作，雙方共同舉辦「神隊友加盟簽約記者會」。賽事開打前，呈祥保經董事長黃奕綱擔任開球嘉賓與雙方球員代表共同完成開球儀式。有神隊友助攻，今天海神氣勢如虹，以114：111勝新北中信特攻，收下久違的二連勝。高雄全家海神執行長李偉誠表示，身為高雄的職業籃球隊，海神肩負著建立港都籃球文化的使命，最需要的就是在地企業的支持。呈祥保經由高雄出發，足跡遍及全台，在保險業界的亮眼成績有目共睹，雙方的跨界合作持續開花結果，也期盼神隊友的艦隊日趨茁壯。呈祥保經董事長黃奕綱分享，去年我們就開始贊助海神隊，這一年來，我們深刻感受到海神隊經營主場的用心，以及高雄球迷的熱情。我們看見了海神隊在球場上的堅持，也看見了這座城市的活力，這與呈祥保經深耕在地的理念完全一致。因此，今年我們決定「加碼」支持，不只是贊助商，更要成為並肩作戰的「神隊友」。呈祥保經董事長黃奕綱從海神執行長李偉誠手中接過象徵球隊核心地位的「1號專屬背號短TEE」，宣示呈祥保經雖不直接上場得分，卻將發揮保險經紀人的專業精神，化身球隊爭冠路上最安心的後防支援。對於「1號」的背號，黃奕綱董事長有著獨到的解讀。他指出，在球場上，1號往往代表著球隊的指揮官或核心人物；但在保險業，這個數字代表著呈祥保經永遠將客戶的需求放在「第一位」。今天我們穿上1號，代表呈祥保經是海神隊的「頭號粉絲」，也是客戶心中最值得信賴的「第一選擇」。隨著新年度的開始，呈祥保經也發布了2026年的營運展望。黃奕綱表示，展望2026年，呈祥保經將持續擴大招募，目標將業務團隊規模推升至3,000人，並挑戰年度保費收入突破60億元大關。