P.LEAGUE+桃園璞園領航猿一月主場賽事正式移師板橋體育館，球團不僅將場館打造為充滿復古氛圍的「領航大舞廳」，更邀請「不老男神」林志穎於本周末現身觀賽。針對主場異動與未來規劃，領航猿副領隊暨球團發言人陳信安於場邊受訪時坦言，由於桃園巨蛋正進行大規模維修，球隊本季面臨「一直待在外面」的挑戰，最快預計4月份「才有機會」重返桃園主場，但實際情況仍有待公家機關的回覆。因原主場桃園巨蛋整修，領航猿本周（1/10-1/13）於板橋體育館展開主場三連戰。球團精心將板體改造為復古 Disco 年代的「領航大舞廳」，邀請「橙客」們入場尬舞。針對外界關心何時能回歸桃園主場，領航猿副領隊陳信安表示，受限於公部門場館維修進度，目前暫定4月份「也許」可以回去，但仍須視實際完工狀況而定。陳信安說明，為避免給予施工單位壓力，球團在操作上較為謹慎，需待公部門公文正式確認完工日期後，才會對外公告。目前兩支原本使用桃園巨蛋為主場的球隊領航猿和TPBL桃園台啤永豐雲豹戰績都高居各自聯盟的第一，換言之有高機率可以打季後賽。談到若打進季後賽，屆時要是仍無法重返桃園巨蛋，陳信安幽默表示球隊屆時只能以「全台領航猿」應戰。他強調目前全台場館資源極為匱乏，包括籃球、排球、競技溜冰等各項賽事皆在搶地，苦嘆：「老實說我也問過很多場地，各縣市其實都很缺，現在有 T1、有 PLG、有 SBL，還有排球。不只是桃園在整修，新竹之後也要整修。」他也希望現在運動部成立，可以更多重視這方面的問題，撥更多預算做出更好的場館給不同選手。「據我所知不只是籃球，排球大家都缺場地，甚至有一些戶外競速滑冰也很缺場地。大家希望可以一起努力，有好的環境才能有好的選手。」