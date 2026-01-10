我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆今（10）日再度獲得重量級加持。台南市長黃偉哲特地到高雄首站即與賴瑞隆合體車掃，這不僅是其於此次初選首度在外縣市為黨內參選人站台，也象徵繼屏東縣長周春米表態唯一支持賴瑞隆後，「南高屏同盟」及「市長級戰隊」正式成形。黃偉哲更明確表態，雖各參選人都優秀，但唯一擁有市政經驗的賴瑞隆是最讚的。賴瑞隆表示，初選以來誠摯感謝高雄的市民以及議長康裕成、在地立委、多位市議員、參選人、超過300位跨黨派里長的公開支持。亦非常感謝來自全台各地的好戰友，如屏東縣長周春米、將征戰彰化縣長的立委陳素月、一週內兩度南下站台的立委沈伯洋、以及近期接連公開肯定的蔡其昌、林淑芬及多位立委、跨縣市議員等。賴瑞隆指出，在初選前夕關鍵時刻，黃偉哲在市政繁忙之餘仍親自到高雄相挺，象徵來自「市長級」的肯定；感謝經濟委員會、公督盟優秀立委的學長黃偉哲在關鍵時刻力挺，這份情誼將化作更大的責任。賴瑞隆強調，高雄正站在產業轉型與城市升級的關鍵時刻，尤其包含多項交通建設、賴清德總統積極推動的「南部半導體S廊帶」等，都需仰賴高雄、台南、屏東跨區域整合。他也說，南高屏宛如兄弟姐妹一般；未來需要的是擁有跨域治理能力又能團結各界的市長，他將延續陳其邁市長打下的基礎，結合南高屏的合作能量，讓高雄在產業、建設與生活品質上全面向前邁進，讓南部成為台灣最閃耀的區域。黃偉哲表示，自己年輕時曾短暫居住過高雄，對高雄有著深厚的情感。他指出，高雄在陳其邁市長的帶領下成為重要的經濟飛躍城市，未來需要更有力的支持。而賴瑞隆擁有市政經驗、國會歷練，政績可供檢驗。黃偉哲也指出，此次高雄市長黨內初選參選人都很優秀，但是唯一擁有市政、行政治理經驗的賴瑞隆是其中最讚的，相信最有能力無縫接軌市政。繼屏東縣長周春米先前公開表態支持後，此次黃偉哲首度跨縣市輔選，首站就陪同賴瑞隆於鳳山區車掃長達50分鐘。賴瑞隆亦成為唯一獲得兩位現任縣市首長力挺的高雄市長初選參選人；象徵「南高屏同盟」成形，也凸顯賴瑞隆在黨內長期不分派系、廣結善緣的特質，更是人品、專業與協調能力獲得高度信賴的「最大公約數」人選。