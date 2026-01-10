2026年一開年，本週全球科技圈就火力全開，最受矚目的應該是NVIDIA執行長黃仁勳在CES 2026喊出「實體AI」的時代來了！展出了全新RUBIN運算平台還有ALPAMAYO自駕車AI模型。此外，Google官方宣布Gemini 3模型全面導入Gmail，提供AI總覽、寫作輔助等。OpenAI則在每週有2.3億人在問健康相關問題的情況底下，催生出「「ChatGPT 健康」。《NOWNEWS今日新聞》整理本週AI新訊懶人包，帶你一次掌握最新科技趨勢。
黃仁勳在CES 2026主題演講正式宣告，AI正邁入下一階段「實體AI」，讓機器不只理解語言，還能感知物理世界、進行推理並採取行動。會中發表了VERA RUBIN運算平台，結合RUBIN GPU與VERA CPU的次世代超級晶片，預計2026年下半年量產。同時推出ALPAMAYO自駕車AI模型，採用視覺語言動作（VLA）架構，能即時判斷路況，例如行人開車門、小孩突然衝出，都能像人類一樣「感知、推理、行動」，被視為首款真正具備思考能力的自駕車AI。
Gmail全面進化Gemini 3三大功能救上班族
Google宣布Gmail正式導入Gemini 3模型，一口氣推出三大AI核心功能，目前率先在美國、英語環境上線。Google強調，這些功能目標是「減少整理信箱的時間」，讓使用者專注在真正重要的工作。
1.AI總覽：不必再靠關鍵字翻信件，直接用自然語言詢問AI就能彙整答案。
2.寫作輔助：可依照對話語境自動生成回信草稿，商務郵件還能一鍵校稿潤飾。
3.AI收件匣：自動辨識重要信件，帳單到期、醫療預約等會被標示為VIP，優先顯示。
OpenAI推ChatGPT健康 瘦瘦針、健檢紅字都能問
根據OpenAI統計，全球每週約有2.3億人向ChatGPT詢問健康相關問題，需求暴增也促成獨立「ChatGPT健康」模型誕生。該模型主打高隱私設計，對話不會用於訓練，並採用獨立空間與記憶。目前想體驗需要進入排隊清單中，之後上線後，用戶可匯入健檢報告，透過AI協助解讀紅字數據。此外，近年全球爆紅的瘦瘦針，打完之後該怎麼飲食，也能提供飲食與運動建議，甚至能串接INSTACART把菜單轉成購物清單。官方強調OpenAI與全球260位醫師合作開發，但AI僅是輔助工具，不能取代專業醫療診斷。
資料來源：CES 2026、Google官方、ChatGPT 健康
