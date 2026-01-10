剛回溫不到一天，中央氣象署預報指出，又有新一波大陸冷氣團今（10）日晚間南下影響，氣溫一路下滑冷到下周一，最冷的時間為下周一清晨，低溫下探攝氏8度，下周有兩波東北季風增強、輻射冷卻影響，早晚溫差大。且下個週末菲律賓東方海面有熱帶系統發展機會，有機會增強為颱風，不過預估路徑將朝呂宋島靠近，對台灣沒有直接影響。
新一波大陸冷氣團南下！周一最冷剩8度
中央氣象署預報員張承傳表示，今晚新一波大陸冷氣團南下，影響持續到下周一清晨，北部、東北部整天冷，其他地區早晚亦冷，西半部、東北部低溫攝氏11度至13度，花東低溫15度左右。
清晨受到輻射冷卻影響，周日清晨苗栗以北、宜蘭有機會出現10度以下低溫，白天北部、宜蘭高溫回到15度至17度，花東18度至19度；下周一清晨更涼，局部低溫下探攝氏8度，不過白天冷氣團減弱，北部高溫將回升至20至22度，中南部24至25度。
下周兩波東北季風影響！各地早晚偏涼
下周二、下周三東北季風增強，且清晨有輻射冷卻作用，早晚氣溫低，中部、北部竹苗低溫11度至13度，桃園以南、台北市、東半部、南部低溫14度至15度，白天高溫回到21度至25度，東半部高溫回到20度至21度。
下周四、下周五東北季風減弱，不過清晨仍受輻射冷卻影響，中部、北部低溫13度至14度，南部15度至16度；高溫各地回到20度以上，中南部上看25度至26度；下周六又有新一波東北季風增強，天氣再轉涼。
未來一週水氣少 有颱風生成機會
降雨方面，未來一週水氣偏少，周日至下周三迎風面花東、恆春半島有局部雨；下周四、下周五水氣更少，各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下周六東北季風增強，基隆北海岸、東半部、恆春半島局部短暫雨。
並且菲律賓東方海面有熱帶系統發展，有機會增強為颱風，不過路徑朝呂宋島靠近，對台灣天氣沒有影響。
資料來源：中央氣象署
