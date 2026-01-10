我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不分區立委「2年條款」引起外界關注，民眾黨立委陳昭姿則稱，代理孕母法案三讀後她就會請辭立委，一於她同時也是「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的共同主席，一旦辭職，台灣恐失去會員資格。對此，民進黨立委吳思瑤今（10）日表示，一碼歸一碼，法案主張可以不同，但捍衛國家主權的立場應該一致，《人工生殖法》與IPAC沒有絕對的對價。由於要取得IPAC資格，需要「執政黨」與「主要在野黨」同時申請加入，而國民黨歷年來未有人加入，在陳昭姿與范雲擔任共同主席後，台灣也加入IPAC，因此陳若卸下立委身分，台灣可能失去其職格；民眾黨前主席柯文哲昨則稱，副總統蕭美琴能到歐洲議會去演講，是因為陳昭姿幫忙、願意去連署，陳昭姿讓民進黨政府有機會到國際上去，但民進黨回報陳昭姿的是「再踹她一腳」。對此，吳思瑤認為，一碼歸一碼，法案主張可以不同，但捍衛國家主權的立場應該一致，就像人工生殖技術與代孕脫鉤一樣，《人工生殖法》與IPAC也沒有絕對的對價。吳思瑤表示，在國民黨杯葛抵制下，台灣能順利加入IPAC，民進黨確實衷心感謝陳昭姿，這份肯定與感謝未曾也不會改變，「我們不會因為在代理孕母議題上意見不同，就全盤推翻否定陳委員的一切」。吳思瑤提到，支持加入IPAC，與民主同盟國家站在一起抵禦中共打壓，希望不只是陳委員個人主張，也能是民眾黨的政黨主張，不管陳昭姿何時卸任、由誰接任，期待民眾黨都應該協助台灣保有IPAC的會員國資格。吳思瑤說，相信守護台灣，也是陳昭姿的畢生心願，「一起促成民眾黨為台灣發聲」，這就是賴總統一再強調的「我們雖然不同黨，但都是同一國」！對內可以競爭，意見可以不同，對外都要團結一致。