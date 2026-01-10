我是廣告 請繼續往下閱讀

P.LEAGUE+今（10）日在板橋體育館進行桃園璞園領航猿對戰臺南台鋼獵鷹之戰，聯盟龍頭領航猿靠著末節一波14：0攻勢，最終以99：91贏球。領航猿這場比賽「僅贏8分」，對他們來說歲小勝，開季前6場這支球隊全勝，場均贏18.4分，今天之後更是取得開季7連勝佳績。此役兩隊前三節打得難分難解，末節也一度站成82：82平手，但就在這之後領航猿拉出一波14：0的攻勢，白曜誠、伯朗和李家慷先後命中三分球，迅速拉開到雙位數的領先。獵鷹這一節進攻端遭遇困難，只能靠單點得分，難以和外線發威的領航猿抗衡，隨著比分被拉開，勝負也大致底定。阿提諾得到24分13籃板，為本場表現最佳的球員。伯朗斬獲15分10籃板，葛拉漢得到12分5籃板，白曜誠得到9分7助攻。獵鷹雖然輸球，但教練柯納（Raoul Korner）賽後表示，「我為我們球員感到驕傲，他們投進很多高難度的球，我對我們球員非常驕傲，我們球員始終保持競爭和冷靜，下周還有比賽，希望他們能保持這樣的表現。」柯納也稱讚對手領航猿，「他們是非常清楚自己要做什麼球隊、是一支拿過冠軍的球隊，一起配合了非常久，知道怎麼在48分鐘保持穩定，他們會去懲罰我們的錯誤。」不過他也表示，今天團隊都挺身而出，我們在這場比賽有得到怎麼去擊敗領航猿的想法。」領航猿總教練卡米諾斯賽後談到球隊近乎無敵的表現，低調表示未來發生的事情才最重要，不有太過看中眼前的成績，「我們目標放在很高的地方，我們要養成好習慣，明天對付富邦勇士的比賽很重要，之後我們也還有東超要打，我是不會放鬆的，有人放鬆就要把他們帶起來。」阿提諾連續3場比賽得分飆破20分，狀況越來越好，看起來更融入這支球隊，卡總說自己並沒有特別對他做什麼調整，因為他本來就是很棒的球員，「我就是試著讓他每一場都冷靜下來打比賽，之前他有一些手感沒那麼好——手指有脫臼過。我們就是把他放在適合的位置，讓他去發揮，今天他搶了很多籃板，帶給我們很多能量。」