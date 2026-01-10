小蝦米對抗大鯨魚現實版！近期在波蘭弗羅茨瓦夫動物園（ZOO Wrocław）內，有隻體重僅15公斤的公山羌，竟主動衝向重達1,700公斤的印度母犀牛發起「挑戰」，雙方對峙來回好幾次，「極大體型差對決」引發全球關注熱議，紛紛驚呼：「小山羌勇氣誰給的」。園方說明，從影片畫面看似衝突一觸即發，但實際上情況完全不危險，飼育員也解釋了其中原因。
山羌正面迎戰犀牛！雙方體重差170倍
身體小小，勇氣大大！綜合外國媒體報導，弗羅茨瓦夫動物園1月8日在社群網站上傳這段「小山羌對抗大犀牛」的影片後，迅速爆紅，吸引超過千萬次觀看，還有無數轉載。畫面中，可見一隻體重僅14至15公斤的公山羌，朝著重達1.7噸、名叫「Maruśka」的母犀牛衝刺、挑釁，雙方體型差異極大，體重差了170倍，畫面形成強烈對比。
弗羅茨瓦夫動物園解釋，這種行為是本能反應。山羌是具有高度領域性的物種，當伴侶進入發情期時，雄性體內荷爾蒙飆升，會試圖透過各種方式宣示主權。園方在影片配文中幽默寫道：「這是自然的呼喚，在牠小小的身體裡，藏著一個戰士。」
公山羌跟母犀牛是好朋友！飼育員親揭原因
弗羅茨瓦夫動物園偶蹄類動物飼育員馬切伊．奧庫普尼克（Maciej Okupnik）指出，對山羌而言，保護地盤與爭取伴侶，遠比對手體型更重要，因此這隻山羌並沒有把犀牛視為威脅。而母犀牛則明顯把那場互動當成「玩耍」，全程沒有表現出攻擊行為。
奧庫普尼克也補充，山羌和印度犀牛在自然環境中，本就會出現在相同棲地，彼此通常能和平共存，這類互動並不罕見。影片最後，母犀牛自行退開離場，明顯無意繼續互動，小山羌也知趣地從另一邊離開，顯示整個過程都處在安全狀態。
