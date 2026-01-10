我是廣告 請繼續往下閱讀

▲過去曾在這裡和金華國中一起拿下JHBL冠軍的陳將双，對這座板橋體育館也不陌生。（圖／PLG提供）

今（10）日P.LEAGUE+首次在板橋體育館進行比賽，桃園璞園領航猿在末節發力以99：91擊敗臺南台鋼獵鷹。賽後，領航猿總教練卡米諾斯談到這座球館時，提到板橋球場的設計讓球員和球迷之間的距離變得相當近，而這在這種寒冷的天氣這相當棒。由於板橋球場的記者是處於風口，因此會不斷灌寒風進來，今天卡總一進到記者室就直呼好冷，當被問到首次在板橋體育館打比賽的感想時，首先先感謝我們球隊的後勤人員，因為他向他們要求了一些調整。隨後他表示，這個球場球員和球迷位置很接近，他覺得很好。「尤其是在今天這麼冷的天氣，跟球迷靠近有一種特別好的氛圍，這是一個很棒的事情。那對我來說，這是一個新的球場——雖然我們有些人可能在這裡打過SBL比賽——球場整個地板啊、還有籃框都是不錯的。唯一的缺點就是停車位稍微少了一點，但我們球隊後勤都準備得很好，包含一些佈置從桃園搬過來，因為我們主場（桃園巨蛋）需要做一些更新。但總體來說都是蠻舒適的，也是很感謝球隊。」卡總提到的球員和球迷位置很近，到底又多近？舉例來說，今天領航猿走回更衣室時，許多球迷熱情地從觀眾席伸手下來，球員也一一和他們擊掌、碰拳，距離就是這麼靠近。而過去曾在這裡和金華國中一起拿下JHBL冠軍的陳將双，對這座板橋體育館也不陌生，他曾在這裡和領航猿隊友陳力生以及獵鷹的林宇謙一起摘冠。「其實也蠻久了，但是回到這裡看到力生、然後看到宇軒，回憶會湧現出來。雖然年紀也沒有很大，但是和曾經同學一起回到這裡，然後有對手、有隊友，其實心情也蠻複雜的。」陳將双說自己今天賽前訓練時就有想到這些事，也透露陳力生有和他說「我們有回憶在這裡。 」