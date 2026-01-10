我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣網球傳奇名將謝淑薇在2026年新賽季首站傳來捷報！今（10）日晚間於WTA 500等級的布里斯本網球國際賽（Brisbane International）女雙決賽中，謝淑薇攜手拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）展現頭號種子的宰制力，僅費時61分鐘，便以 6：2、6：1 直落二橫掃大會第3種子布克莎（Cristina Bucsa，西班牙）／佩瑞茲（Ellen Perez，澳洲）組合，順利捧起新賽季首座冠軍獎盃。本場決賽謝淑薇組合勢不可擋，首盤開賽便二度破發取得 3-0 領先，雖一度遭對手反撲追至 3-2，但兩人隨即冷靜化解危機，以 6-2 先拔頭籌。次盤兩人氣勢更盛，連續破發奠定 4-0 優勢，最終在第7局掌握決定分再度破發，以 6-1 鎖定勝利。這座冠軍對謝淑薇而言意義非凡，這是她自2024年6月於伊斯本賽奪冠後，睽違長達19個月再度於雙打賽場登頂。這不僅是謝淑薇職業生涯第36座WTA雙打頭銜，也是她繼2020年後二度在此地封后。謝淑薇與奧絲塔朋科去年搭檔一整年，雖闖進澳網、溫網等多場大賽決賽，卻屢次與冠軍擦身而過。今年兩人捲土重來，開季首站便一圓「合體冠軍夢」。謝淑薇剛於1月4日度過40歲生日，這座極具分量的冠軍盃，無疑為即將到來的大滿貫賽事——澳洲網球公開賽注入一劑強心針。