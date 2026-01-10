我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣中油公司石化事業部舉辦林園區歲末年終大掃除及登革熱防治宣導活動，各社區民眾踴躍參與，以維護宜居生活環境。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰(左)致詞。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部於今(10)日，攜手林園區里長里政促進會，共同舉辦林園區歲末年終大掃除及登革熱防治宣導活動，參與的志工及鄉親在林園區公所前廣場會集後，各里帶開進行全區大掃除，以清除登革熱孳生源，維護良好宜居的生活環境，同時也促進中油公司與林園區鄰里之間的情感交流。台灣中油公司石化事業部舉辦林園區歲末年終大掃除及登革熱防治宣導活動，是由中油公司石化事業部執行長黃三泰與林園區里長里政促進會主席洪進財共同主持，中油公司石化事業部副執行長吳祐明、林園區區長簡水彬，以及林園區各里里長率各里志工隊及里民與會，為維護良好宜居的生活環境，進行全區大掃除。台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰表示，石化事業部為提升社區環境衛生並落實登革熱防治，乃舉辦林園區歲末年終大掃除及登革熱防治宣導活動，他說，登革熱防治絕不能只是紙上談兵，石化事業部每年都會號召社區志工與在地居民一同動手清掃街道與公共空間，徹底清除病媒蚊孳生源，打造安全、整潔的生活環境。黃三泰說，中油公司石化事業部也備好消毒水、除草藥劑、手套、掃把、水桶、垃圾袋、夾子等各項掃除工具，並準備便當、水、毛巾、帽子等後勤物資，為在第一線辛苦打掃的志工們提供最有力的後盾。林園區里長里政促進會主席洪進財指出，中油石化事業部協助社區進行大掃除活動，不僅能夠營造居家整潔、美化社區、打造宜居的幸福家園，更讓林園鄉親們團結在一起，並加強了企業與社區的聯繫，讓活動更有深遠的意義。