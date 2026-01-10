我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普在社群平台Truth Social發文拋出「壓低信用卡循環利率」，喊話自2026年1月20日起，對信用卡利率祭出為期一年的10%上限。若成真，對美國主要發卡銀行與信用卡公司獲利模型、消費者借貸成本與放款風險控管都可能帶來不小震盪，但目前最大變數是，川普未交代具體作法，外界普遍認為仍需國會立法才能落地。根據路透報導，川普在貼文中稱美國民眾長期被信用卡公司「剝削」，並寫道，「1月20日起，對信用卡利率祭出為期一年的10%上限」，但未說明要如何讓業者配合、也未點名支持哪一項法案。路透指出，川普早在2024年選戰期間就曾做出類似承諾，當時分析即認為這類利率上限政策多半需要國會批准。即便目前共和黨在參眾兩院握有些微優勢，是否推動成案仍有待觀察。在美國國會端，其實跨黨派「壓利率」聲浪早已存在。報導提到，參議員桑德斯與共和黨參議員霍利曾提出將信用卡利率上限設為10%的法案；眾議院方面，民主黨眾議員AOC與共和黨眾議員Luna也提出過版本，顯示議題並非單一政黨獨有。不過，民主黨參議員華倫直言，若沒有具體法案，單靠呼籲「沒有意義」，並批評川普同時推動弱化消費者金融保護機構（CFPB）的作法自相矛盾。銀行業界也透過多個倡議組織聯合聲明示警，10%利率上限可能降低信用供給，反而把消費者推向「監管更少、成本更高」的替代借貸管道。