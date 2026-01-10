我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「SALOMON XT-6 DAY」號召全台鐵粉回娘家，門市湧入超過百位潮流玩家與 XT-6 愛好者。（圖／翻攝畫面）

戶外運動潮流品牌 Salomon 今（10）日舉辦 「SALOMON XT-6 DAY」。活動現場集結百位潮流玩家，品牌特別嘉賓小樂吳思賢更以一身極簡的造型現身，完美演繹 XT-6在都市與戶外間自由切換的機能美學。有別於以往強調擁有的物質主義，Salomon 藉由此次活動拋出全新潮流哲學「我沒有____，但我有 XT-6」。號召都會男女實踐「減法生活」，透過填空造句，大聲宣告自己的選擇：「我選擇什麼，而不是我缺少什麼。」小樂吳思賢今日選擇以經典的 SALOMON XT-6 作為造型核心。他在活動中感性分享這雙鞋對他的意義，並公開他的Salomon宣言：「沒有完美生活節奏，但我有 XT-6。」小樂吳思賢表示，在演藝圈高壓且快速的節奏下，我們常被迫不停追趕，但 XT-6 給了他不同的體悟：「在忙亂的生活裡，它提醒我慢一點走、遠一點看。」他更對現場粉絲說道：「穿搭不是跟上世界，而是陪我找到自己的方向。」「SALOMON XT-6 DAY」不僅是新品鑑賞，更是一場潮流圈的「圈內集會」。活動號召全台 XT-6 鐵粉「回娘家」。品牌期望將每週的「星期六」定義為「XT-6 Day」。這不是一個狂歡的日子，而是一個「找回自己」的日子。無論是城市漫遊還是戶外探索，穿上XT-6，就是提醒自己放下多餘的包袱，享受輕盈與穩定。誕生於 2013 年的 SALOMON XT-6，原是為了征服險惡地形與超長距離越野賽事而生。憑藉其標誌性的 ACS 底盤（Agile Chassis™ System） 與強悍的機能保護，它曾是頂尖選手在山林間的戰靴。 然而，隨著 Gorpcore（戶外機能風）的興起，XT-6 憑藉其流線型外觀與極佳的舒適度，成功打破了場域的界線，從戶外走向都市潮流。