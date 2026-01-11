噁到此生不敢喝手搖！Threads網友爆料表示，昨（10）日喝珍珠奶茶時吐出一顆異物，紅褐色外觀、邊緣帶鋸齒狀，搜尋後激似「蟑螂卵鞘」，再度回到店家確認時，店員卻堅稱是蕎麥，並當場捏爆異物還噴汁，並表示願意退費並重新製作。異物照片立刻引起熱議，還有人直言「這我壓全部身家確定這就是蟑螂蛋」。大茗總部凌晨1時緊急發出聲明，勒令台中一中店1月11日起停業。
喝手搖吐出「鋸齒紅豆」！眾人噁爆：絕對蟑螂蛋
消費者在Threads爆料，10日到手搖飲料店買珍珠奶茶，喝到一半吐出一顆異物，外觀呈現紅褐色、長方形、且有紋路，邊緣還呈現鋸齒狀，搜尋比對後非常像蟑螂卵鞘。該名消費者致電後拿回原店家，然而店員卻堅稱是「蕎麥」。
消費者表示，「最讓我恐懼的是，店員竟然直接當著我的面把那顆異物捏爆。當下看到異物爆出液體，甚至差點噴濺到我！」該名消費者補充，蕎麥是實心的種子，捏碎應該是粉狀，怎麼會爆漿？雖然店家完成退費並願意重新製作，但已心生恐懼不敢再喝。
大茗總公司緊急道歉：台中一中店今起停業
異物照片引發軒然大波：「有多少個鋸齒痕 就是有幾隻蟑螂在裡面」、「恭喜中獎！這百分之兩萬是蟑螂蛋」、「我壓全部身家確定這就是他媽的蟑螂蛋」、「他當你的面捏爆就是在毀滅證據，那是蟑螂卵沒錯」、「幸好你沒有咬爆它」。
大茗總公司今（11）日凌晨1時急發聲明致歉，表示已立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。大茗表示，經初步了解，該門市處置失宜，大茗總公司已立即勒令台中一中店1月11日起停業，全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。
「蟑螂卵鞘」是什麼？外觀似紅豆、內有數十顆卵
蟑螂卵鞘（又稱蟑螂蛋）是蟑螂產下的卵塊，外觀類似紅豆，質地堅硬、呈紅褐色，內部包含數十顆卵，可有效隔絕外界傷害、提高存活率。
處理蟑螂卵鞘時必須確實清除，建議以硬物刮除後放入密封袋，再加入洗衣粉或漂白粉一併丟棄，並同步清潔周邊環境，以避免孵化或殘留費洛蒙造成蟑螂再度聚集。
大茗本位製茶堂完整聲明公告：
針對一中店於1月10日晚間發生之「飲品異物」情事，造成當事人的不適與困擾，大茗總公司在此向當事人及關心此事件的朋友們致上最誠摯的歉意，並立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。
經初步了解，該門市處置失宜，與大茗一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符。本事件發生後，公司已立即啟動以下措施：
一、道歉與聯繫
門市已與當事消費者主動聯繫並致歉，總公司後續將持續溝通與處理。
二、一中店暫停營業執行全面清潔與消毒
一中店勒令於1月11日起停業調查，全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。
三、啟動內部人員SOP重新教育
公司已針對涉事人員啟動內部調查與重新教育，避免類似情形再度發生。
四、配合主管機關查驗
一中店將配合台中市政府食安相關單位查驗，以保障公開與透明。
食品安全與顧客信任一直是大茗最重視的核心價值，對於此次事件造成各界的疑慮，我們深感抱歉並且全面檢討流程，也將以行動負責。
感謝所有顧客的督導與指教，我們會更加審慎，全心專注維護每位顧客對大茗的期待與喜愛。
大茗本位製茶堂 總公司及全體同仁 敬上
資料來源：Threads
