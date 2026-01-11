手搖飲料又爆食安危機！AI教父輝達NVIDIA執行長黃仁勳去年11月才朝聖的大茗本位製茶堂，台中一中店遭Threads網友爆料喝到疑似蟑螂蛋，品牌總部緊急聲明勒令該分店停業。今（11）日《NOWNEWS今日新聞》記者就近前往北市門市直擊，觀察20分鐘內僅7組客人上門，店員低調表示：「假日人潮差不多如此」；剛買完的客人驚呼「蛤真的嗎」似乎還沒看到消息，也有人認為不同門市應該不用擔心。
黃仁勳才朝聖帶貨！大茗手搖飲料爆食安危機
AI教父輝達NVIDIA執行長黃仁勳去年11月來台，才被目擊親自朝聖的大茗本位製茶堂，獲青睞的神級飲品是「冬瓜玉露青一分糖微冰」，隨即引發手搖飲料控跟喝同款，堪稱是最新帶貨美食。
未料，今大茗台中一中店遭Threads網友爆料喝到疑似小強異物，大茗本位製茶堂總公司凌晨1點急發聲明致歉，表示「已立即勒令台中一中店1月11日起停業，全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境，」後續配合相關單位查驗。
《NOWNEWS今日新聞》記者直擊！門市店員、客人反應曝
手搖飲料喝到異物照片令人頭皮發麻！《NOWNEWS今日新聞》記者就近前往北市門市直擊，觀察20分鐘內僅7組客人上門，賣出約4～5杯手搖飲料，店員低調表示：「假日人潮差不多如此」。
詢問剛買完的客人驚呼「蛤真的嗎」，似乎尚未看到相關消息；也有人一拿到飲料、插上吸管秒開喝，被詢問看到今日新聞報導的內容是否會緊張？認為不同門市應該不用過度擔心。
大茗手搖喝到蟑螂蛋！店家辯是蕎麥「捏爆噴汁」 總部：即起停業
大茗手搖吸到蟑螂蛋！蟑螂卵外觀、如何處理速懂 專家：別沖馬桶
手搖不只喝到蟑螂蛋！壁虎乾屍、口水珍珠回顧 封膜蓋住變恐怖箱
