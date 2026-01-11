有網友在Threads爆料指出，昨（10）日在知名手搖店大茗點了一杯珍珠奶茶，卻喝到疑似「蟑螂蛋」！店員卻堅稱是蕎麥，當場捏爆竟然還爆汁！大茗總部凌晨1點也發出緊急聲明，表示事發店家台中一中店1月11日起開始停業。《NOWNEWS》一次整理蟑螂蛋（蟑螂卵鞘）外觀、常見地點、處理方式，讓讀者一文掌握。
蟑螂蛋（蟑螂卵鞘）外觀、哪裡最常見？
蟑螂卵鞘外型就像一顆紅豆，呈現橢圓形，顏色大部分為黑色、棕色、深褐色，依照品種不同，卵鞘的大小和顏色也略有不同，卵鞘的外殼堅硬，通常裡面會藏有10到50顆蟑螂卵！
其中美洲蟑螂的卵只要6到8周就能孵化，6到12個月長成成蟲，，一隻成蟲一年大概可以產150隻小蟑螂，所以如果發現蟑螂卵鞘沒有處理，家中很快就會變成蟑螂大本營！
蟑螂通常喜歡溫暖、潮濕的環境，尤其是充滿食物、水氣的地方，因為母蟑螂通常不會養育剛出生的小蟑螂，所以會把卵產在食物充足的地方，廚房、浴室就經常會成為蟑螂產卵的地方，因為這裡食物充足、水源也豐沛，又不容易被天敵發現。
家中發現蟑螂蛋（蟑螂卵鞘）怎麼辦？
《泛科學》指出，國立中興大學陳玲玫碩士及黃紹毅教授研究蟑螂卵鞘在4種環境下的存活狀況，發現在正常環境下，蟑螂卵鞘的孵化成功率約90％到100％，照射紫外光的蟑螂卵鞘孵化率達到100%，而在輻射環境（γ射線）、冷凍、加熱情況下蟑螂卵鞘孵化率都是0％，所以下次發現蟑螂卵鞘，可以把它們丟進冰箱冷凍庫之中。
如果覺得放進冰箱太噁心，日本驅蟲公司「害蟲驅除110番」指出，蟑螂卵鞘如果直接用水沖掉，或是丟進馬桶沖掉，只要卵鞘沒有被破壞，還是有可能會孵化，可以透過2種方式來解決蟑螂卵鞘問題。
1、直接敲破卵鞘
因為蟑螂卵需要在卵鞘中才能孵化，所以可以把蟑螂卵鞘放進塑膠袋中，用重物把卵鞘壓破，這樣就可以防止蟑螂孵化，建議可以用透明塑膠袋，觀察卵鞘是否有被壓破，也可以戴上手套，以免不慎沾染到細菌。
2、用熱水澆淋
蟑螂卵鞘不耐高溫，只要超過50度蛋白質就會凝固，讓蟑螂蛋死亡，如果害怕壓破卵鞘的人，可以用50度以上熱水澆淋，或是丟進火中燒掉。
資料來源：維基百科、《泛科學》、害蟲驅除110番
