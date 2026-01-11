我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣知名手搖品牌「大茗」昨（10）日傳出有顧客喝到異物，吐出後發現外觀像是「蟑螂蛋」，回店家反映還當場被捏爆噴汁，大茗隨即發出道歉聲明。事實上，這已經不是台灣手搖店近期第一次發生食安事件，除了「常客」蟑螂之外，甚至曾有茶飲內出現壁虎乾屍，以及店員惡意加料「口水珍珠」拍片的離譜行徑，讓「封膜蓋住的手搖杯根本變成食安恐怖箱」。《NOWNEWS》特別彙整出近兩年手搖杯食安事件回顧。昨（10）日有台中民眾在社群Threads上發文，表示喝大茗手搖飲喝到一半，口中突然有異物感，吐出後發現「外觀呈現紅褐色、長方形且有紋路，邊邊帶鋸齒狀」，嚇得他搜尋後發現長得超像「蟑螂卵鞘」，於是拿回店家確認。沒想到店員竟當著他的面捏爆那顆異物！儘管店家當下給予退費，並重新製作一杯當作補償，但原PO內心已產生陰影直呼：「我實在不敢再喝了！」貼文曝光後引發全台關注。對此，大茗發出聲明並道歉：「經初步了解，該門市處置失宜，與大茗一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符。」同時已立即勒令台中一中店於1月11日起停業，全區進行清潔消毒作業，並全面檢視原料、儲放與作業環境。又是「常客」蟑螂！去年11月有民眾前往日出茶太台北美麗華店購買珍珠奶茶，沒想到飲用之後，竟然從吸管內吸出一隻完整的蟑螂屍體。最終日出茶太總部在12月份時，宣布全台門市同步暫停營業一天，全面進行環境深度清潔與專業級消毒作業。蟑螂真的是手搖杯異物常客！2024年8月25日，有民眾在爆料公社控訴，自己在鶴茶樓晴光店點了「鶴記鴛鴦凍奶茶」，結果突然喝到脆脆口感，拆開封膜一看，才發現飲料底部竟有「蟑螂全家福」，讓他不禁崩潰：「明明點茶凍飲居然有脆脆口感？不拆開還好，一拆開發現整杯都是。對，我還咬到一隻爆漿。」針對網友指控，當時鶴茶樓也緊急發表聲明，表示該店有定期做消毒的紀錄，仍會立即展開內部調查，針對每間分店進行更嚴密的清潔程序與檢查，事發店家也公休一天全面衛生清潔。人為的食安事件！2024年7月14日晚間，新竹可不可關埔分店有女店員因不滿客人在打烊前還下單買飲料，便在製作其中一杯水玉紅茶時，直接對珍珠吐口水，還用手挖配料裝進杯子，一旁同事更將過程全部拍下發上網路。當時事件轟動全台，可不可總部也十分震怒，立刻與該加盟店終止加盟合作關係，同時也對店員追究法律責任。受害者也在Threads上現身，表示自己將會提告。2024年6月19日，有一位家長在彰化市民族路上某間手搖飲店購買奶蓋茶，因為有奶蓋所以把封膜撕掉才喝，結果喝到最後一口看見杯內有一條疑似茶葉梗的物體，撈起來靠近一看才發現是一隻死掉的壁虎，而且還少了一隻手，讓當事人崩潰：「現在只想著怎麼吐出來。」