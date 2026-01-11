近日有民眾透過Threads發文爆料，自己在知名飲料店「大茗」購買珍奶，飲用後吐出一顆紅褐色、邊緣帶鋸齒狀的異物，搜尋後竟激似「蟑螂卵鞘」蟑螂蛋，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，如果蟑螂蛋事件屬實，內部可能含有多種容易造成食物中毒的病菌，務必小心謹慎。
喝手搖吐出「鋸齒紅豆」！疑似是蟑螂蛋混入
回顧事件，消費者在Threads爆料，10日到大茗手搖飲買珍珠奶茶，喝到一半吐出疑似蟑螂卵鞘的異物。消費者致電後拿回原店家，然而店員卻堅稱是「蕎麥」，大茗總公司今（11）日凌晨1時急發聲明致歉，表示已立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。
蟑螂蛋內有滿滿病菌 恐釀食物中毒
顏宗海指出，蟑螂蛋本身就含有許多病原菌，像是金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌、克雷伯氏菌等，上述病菌若進入人體，可能都會導致食物中毒，而食物中毒通常都以「急性腸胃炎」來表現，症狀包括噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉、發燒等。
顏宗海提及，食物中毒症狀可大可小，特別要注意的是嬰幼兒、長者、癌症等重大疾病患者、抵抗力較差群族、肝硬化患者等，食物中毒可能進一步衍生重症，像是敗血症等，可能會對身命造成危害。
買手搖先觀察店面環境 飲料不要喝太久
顏宗海提醒，無論是到手搖飲、餐廳消費，身為顧客，觀察店家整潔、店員是否有配戴手套都是對自己最基本的保護，若買回家或用餐後出現不適，也要有警覺可能是食物出問題，並盡快就醫。
顏宗海也強調，食物、飲料在醫學上有所謂的「危險溫度」，範圍在攝氏7度至60度，在這區間的食物容易滋生病菌、變質，以手搖飲來說，夏天建議1小時內喝完、冬天可以拉長到2小時，如果短時間沒有要喝，也應放入冰箱，不過「低溫只是抑制微生物增長」，放置太久仍容易有食物中毒風險。
資料來源：Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧事件，消費者在Threads爆料，10日到大茗手搖飲買珍珠奶茶，喝到一半吐出疑似蟑螂卵鞘的異物。消費者致電後拿回原店家，然而店員卻堅稱是「蕎麥」，大茗總公司今（11）日凌晨1時急發聲明致歉，表示已立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。
顏宗海指出，蟑螂蛋本身就含有許多病原菌，像是金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌、克雷伯氏菌等，上述病菌若進入人體，可能都會導致食物中毒，而食物中毒通常都以「急性腸胃炎」來表現，症狀包括噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉、發燒等。
顏宗海提及，食物中毒症狀可大可小，特別要注意的是嬰幼兒、長者、癌症等重大疾病患者、抵抗力較差群族、肝硬化患者等，食物中毒可能進一步衍生重症，像是敗血症等，可能會對身命造成危害。
顏宗海提醒，無論是到手搖飲、餐廳消費，身為顧客，觀察店家整潔、店員是否有配戴手套都是對自己最基本的保護，若買回家或用餐後出現不適，也要有警覺可能是食物出問題，並盡快就醫。
顏宗海也強調，食物、飲料在醫學上有所謂的「危險溫度」，範圍在攝氏7度至60度，在這區間的食物容易滋生病菌、變質，以手搖飲來說，夏天建議1小時內喝完、冬天可以拉長到2小時，如果短時間沒有要喝，也應放入冰箱，不過「低溫只是抑制微生物增長」，放置太久仍容易有食物中毒風險。