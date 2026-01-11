台灣最強私立大學出爐！根據104人力銀行近日公布的「2026年最佳大學品牌力」最新排名顯示，冠軍由國立成功大學奪得，而今年最強私立大學由「私立中原大學」奪下，其進入榜單第12名、創下私立最佳成績，打敗去年最強私立輔仁大學，超越國立中正大學等名校。中原大學在本次榜單學群薪資力出色，過往也拿過企業最愛名號，在國際間屢創佳績，曾進入英國《泰晤士高等教育》、QS世界大學等各項榜單，未來發展讓外界期待。
2026年最佳大學品牌力出爐！中原大學奪私立第1、打敗去年冠軍輔大
104人力銀行近日公布2026年「最佳大學品牌力」榜單，本次調查結合418萬筆求職者資料、近千份徵才企業問卷、以及教育部、QS、THE、CWUR 世界大學評比等公開資訊，以職務能力、未來能力、知名度、學術聲望、高階領導力、學群薪資力等12指標評比。
根據本次榜單總排名結果，前11名全由國立大學包辦，冠軍至第11名分別是「國立成功大學、國立清華大學、國立台灣大學、國立陽明交通大學、國立台灣科技大學、國立中山大學國立台北科技大學、國立政治大學、國立中央大學、國立中興大學、國立臺灣師範大學」，其中第12名由「私立中原大學」奪得，亦是私立大學中排名最佳，打敗國立中正大學、國立高雄科技大學等名校。
值得一提的是，2024年、2025年最佳大學品牌力中，原本輔仁大學皆是私立最佳，擠進前十名佳績，連續兩年是十強中的唯一私校，但今年卻掉至第13名，改由「私立中原大學」奪得最強私立名號。
📍第1名：國立成功大學
📍第2名：國立清華大學
📍第3名：國立臺灣大學
📍第4名：國立陽明交通大學
📍第5名：國立台灣科技大學
📍第6名：國立中山大學
📍第7名：國立台北科技大學
📍第8名：國立政治大學
📍第9名：國立中央大學
📍第10名：國立中興大學
📍第11名：國立臺灣師範大學
📍第12名：中原大學
📍第13名：輔仁大學
中原大學奪2026品牌力私校冠軍！老校畢業薪資表現亮眼
據了解，私立中原大學位在桃園中壢，該校歷史悠久創立於1953年，由一群熱心教育人士包括張靜愚先生、賈嘉美牧師等人籌設，後更名升為私立中原理工學院，並在1980年改制為中原大學至今。中原大學現今擁有理、工、商、法、設計、人文與教育、電機資訊、智慧運算與量子資訊及半導體產業等9大學院，對文理並重堅持，並以全人教育深耕，在國際上名聲遠播。
本次中原大學入榜2026年「最佳大學品牌力」榜單，並是台灣私立大學中最佳成績，並奪得學制標竿獎私立一般大學冠軍。根據104人力銀行表示，中原大學在12項指標中共有3大項進入前5名，高階領導力全台第5名，學群薪資力排名同樣出色，其中法政學群學群薪資力第5名、藝術學群學群薪資力第3名。
中原大學國際排名大進步！認證企業最愛「成為私校龍頭」
中原大學在國際上同樣具備聲量，其在英國《泰晤士高等教育》（THE,Times Higher Education）中首次競逐即獲佳績，奪得台灣大學第11名成績，若撇除醫學背景的大學，中原大學則榮登全國私立綜合大學第一名，推動「跨領域科學研究」的整體成果獲得國際肯定。
在2026年QS世界大學（QS 2026 Sustainability Ranking）永續排名中進步幅度大，從台灣排名第21名挺進至第16名。不僅如此，在《遠見雜誌》「2025企業最愛大學生」調查總榜中，中原大學創下第8名成績，是私立大學中最受企業歡迎的學校，打敗同樣是企業愛用常勝軍第9名的淡江大學。
中原大學屢創佳績，中原大學校長李英明表示，因應人才需求更迭與科技快速演進，校方將持續精進教學品質與人才培育機制，回應社會與企業的期待，並強調將培養具備跨域整合與問題解決力的全方位人才，也讓外界期待中原大學未來發展。
資料來源：104人力銀行大學品牌力、Times Higher Education、QS World University Rankings: Sustainability 2026
