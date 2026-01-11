我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年最佳大學品牌力出爐！中原大學奪私立第1、打敗去年冠軍輔大

其中第12名由「私立中原大學」奪得，亦是私立大學中排名最佳，打敗國立中正大學、國立高雄科技大學等名校。

原本輔仁大學皆是私立最佳，擠進前十名佳績，連續兩年是十強中的唯一私校，但今年卻掉至第13名，改由「私立中原大學」奪得最強私立名號

中原大學奪2026品牌力私校冠軍！老校畢業薪資表現亮眼

中原大學在12項指標中共有3大項進入前5名，高階領導力全台第5名，學群薪資力排名同樣出色，其中法政學群學群薪資力第5名、藝術學群學群薪資力第3名

中原大學國際排名大進步！認證企業最愛「成為私校龍頭」

中原大學創下第8名成績，是私立大學中最受企業歡迎的學校，打敗同樣是企業愛用常勝軍第9名的淡江大學