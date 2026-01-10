我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市長參選人邱議瑩選今(10)日在舉辦「團結高雄贏之夜」，不僅台南市長黃偉哲到場站台，嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復也獻聲力挺。(圖／高雄市長參選人邱議瑩辦公室提供)

▲高雄市長參選人邱議瑩選今(10)日在舉辦「團結高雄贏之夜」，現場更集結大批自行前來的支持者，堪稱「史上規模最大選前之夜」。(圖／高雄市長參選人邱議瑩辦公室提供)

高雄市長參選人邱議瑩選今(10)日在舉辦「團結高雄贏之夜」，不僅台南市長黃偉哲到場站台，嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復也獻聲力挺，現場還有立委黃捷、副議長曾俊傑率上百位跨派系議員里長，現場更集結逾500位百工百業代表、陳其邁後援會成員幕僚，加上「小英之友會」前後任會長現身加持，堪稱「史上規模最大選前之夜」。「小英之友會」榮譽會長黃奕睿率領前後任會長登台表示，前總統蔡英文執政期間推動多項重大改革，邱議瑩在國會問政時，始終與小英總統並肩作戰、理念一致。黃奕睿強調：「邱議瑩挺小英總統，小英之友會也全力挺邱議瑩。」邱議瑩致詞表示，感謝老兄弟台南市長黃偉哲，以及嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復支持。她說，今晚不只是選前之夜，更希望帶給市民一個溫暖、充滿希望的夜晚，展現「演唱會之都」的魅力，而舞台上的表演者，正是台灣在地最優秀的人才。邱議瑩以紀錄片《冠軍之路》為例指出，台灣隊從不被看好到奪下世界冠軍，正如高雄的轉型歷程，「高雄人跟台灣隊一樣，絕不認輸、絕不放棄。」她強調，高雄走了三十年的轉型之路，如今蛻變為「高科技與演唱會之城」，成為全台最令人稱羨的城市。談及從政歷程，邱議瑩表示，自己25歲踏入政治，始終站在第一線，無論順境逆境從未退縮；即便曾罹癌，也在朋友與市民陪伴下重新站起。她說，人生每一個關卡，都是為了成就更好的自己，對一路相伴的支持心存感激。她指出，高雄的轉型仍在持續，陳其邁市長即將卸任，市民的不捨她感同身受，因為這些改變得來不易，是大家一起完成的。她強調，自己已準備好接棒，延續市政、升級城市，帶領高雄迎向新的未來，並邀請大家一起高喊：「我高雄，我驕傲！」邱議瑩也回憶十五年前抗癌的心路歷程，感謝一路相伴的朋友，讓她重獲新生。她動情表示：「能不能戰勝癌症是偶然，但把新的人生奉獻給高雄，是我的必然。」她並邀請現場民眾彼此擁抱、互相祝福，把心愛的高雄「攬牢牢」，丈夫李永得也到場相擁支持。邱議瑩也呼籲市民下週一定要在家顧電話，唯一支持邱議瑩，並強調她已經做好準備，要成為高雄隊最強隊長、帶領高雄繼續向前。